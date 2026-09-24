В "Армія+" додали новий спосіб входу: застосунок підключили до BankID НБУ

У мобільному застосунку "Армія+" з'явилася авторизація через систему BankID Національного банку України. Раніше увійти в застосунок можна було лише через інтегровану систему електронної ідентифікації державного порталу "Дія".

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

Як зміниться авторизація

Тепер користувачі "Армія+" можуть проходити авторизацію безпосередньо через BankID НБУ. За даними Національного банку, це має скоротити кількість дій під час входу в застосунок.

"Одне із завдань держави – забезпечити громадян зручним, надійним та безпечним доступом до цифрових послуг. Підключення мобільного застосунку "Армія+" безпосередньо до Системи BankID НБУ – важливий крок у цьому напрямі. Адже авторизація в ньому для військовослужбовців стане ще простішою", – зазначила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Міністерство оборони є учасником Системи BankID НБУ як некомерційний абонент – надавач послуг.

Що таке BankID НБУ

BankID НБУ використовується для дистанційної електронної ідентифікації користувачів під час отримання цифрових послуг. Система дає змогу підтвердити особу через банки, які підключені до неї.

Міноборони підключилося до системи у серпні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що у системі BankID НБУ з 24 червня 2026 року відновлюються тарифи на послуги, які Національний банк України надає комерційним абонентам. Йдеться про підключення до системи та оброблення успішних електронних ідентифікацій користувачів.