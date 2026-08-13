До BankID підключили нові сервіси з ритейлу, зв’язку та фінтеху

До системи BankID НБУ у першому півріччі 2026 року приєдналися вісім нових абонентів з ритейлу, зв’язку, фінтеху та інших сфер. Зокрема, Glovo і Zakaz.ua використовуватимуть її для перевірки віку покупців, а ДП "Документ" — для верифікації під час запису в електронну чергу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За січень-червень через BankID здійснили 66 млн успішних електронних ідентифікацій. Це на 30%, або на 15,2 млн, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Серед нових учасників системи — 3Mob, який використовуватиме BankID для верифікації клієнтів під час надання послуг зв’язку. Glovo та Zakaz.ua підключили систему для швидкої перевірки віку покупців під час доставки товарів.

До BankID також приєдналося ДП "Документ". Його клієнти зможуть проходити верифікацію через систему під час запису в електронну чергу.

Застосунок "МоЄ" компанії "Феодал" використовуватиме BankID для автентифікації користувачів під час доступу до інформації про їхню нерухомість і земельні ділянки. Ще три нові абоненти — фінансові компанії, які підключили систему для ідентифікації клієнтів під час онлайн-кредитування.

Для бізнесу розширення BankID означає можливість дистанційно підтверджувати особу клієнта у більшій кількості сценаріїв — від доставки товарів із віковими обмеженнями до телекомунікаційних і фінансових послуг.

У червні НБУ також відновив тарифи BankID для комерційних абонентів. Плата стосується банків та інших юридичних осіб — власників комерційних сервісів, але не фізичних осіб, які користуються системою.

Нагадаємо, з 24 червня НБУ відновив плату за послуги BankID для комерційних абонентів. Йдеться про плату за підключення до системи та оброблення успішних електронних ідентифікацій, тоді як для громадян користування BankID залишається безкоштовним.