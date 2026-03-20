Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

BankID стане платним: НБУ запровадить нові тарифи вже з червня

НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 15% / Depositphotos

Національний банк України (НБУ) з 24 червня 2026 року запроваджує тарифікацію послуг системи BankID, яка з початку повномасштабного вторгнення була безкоштовною для учасників. 

Як пише Delo.ua, про це заявила заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку регулятора Ольга Василєва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нові тарифи та умови підключення

Згідно з рішенням НБУ, приєднання до системи для абонента-ідентифікатора коштуватиме 21,6 тис. грн, а для абонента-надавача послуг — 16,8 тис. грн. Підключення додаткового вузла або порталу обійдеться учасникам у 12 тис. грн.

Також запроваджується транзакційний тариф у розмірі 30 копійок за оброблення одного успішного електронного підтвердженого ідентифікатора (ЕПІ).

Водночас Нацбанк вирішив поки не вводити щомісячну плату за супроводження, а міжабонентський тариф було знижено вдвічі. Залежно від обсягу даних, які передаються, він становить 2 грн, 4 грн, 7 грн або 9 грн за операцію.

Наразі в системі працюють 38 банків-ідентифікаторів, що обслуговують 99,9% портфеля фізосіб банківської системи України, а також 112 абонентів-надавачів послуг.

Нацбанк розширює коло ідентифікаторів системи, дозволяючи цю роль не лише банкам, а й платіжним установам.

Василєва додала, що відповідну заявку вже подав NovaPay (ТОВ "НоваПей"), який у разі приєднання зможе забезпечувати клієнтам доступ до державних і комерційних сервісів через систему.

Нагадаємо, користувачі застосунку "Мобільний Ощад" тепер можуть підтверджувати свою особу через систему BankID НБУ. Ця функція спрощує отримання державних, фінансових та інших онлайн-послуг, забезпечуючи швидку та безпечну автентифікацію.

Автор:
Тетяна Бесараб