BankID стане платним: НБУ запровадить нові тарифи вже з червня

Національний банк України (НБУ) з 24 червня 2026 року запроваджує тарифікацію послуг системи BankID, яка з початку повномасштабного вторгнення була безкоштовною для учасників.

Як пише Delo.ua, про це заявила заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку регулятора Ольга Василєва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нові тарифи та умови підключення

Згідно з рішенням НБУ, приєднання до системи для абонента-ідентифікатора коштуватиме 21,6 тис. грн, а для абонента-надавача послуг — 16,8 тис. грн. Підключення додаткового вузла або порталу обійдеться учасникам у 12 тис. грн.

Також запроваджується транзакційний тариф у розмірі 30 копійок за оброблення одного успішного електронного підтвердженого ідентифікатора (ЕПІ).

Водночас Нацбанк вирішив поки не вводити щомісячну плату за супроводження, а міжабонентський тариф було знижено вдвічі. Залежно від обсягу даних, які передаються, він становить 2 грн, 4 грн, 7 грн або 9 грн за операцію.

Наразі в системі працюють 38 банків-ідентифікаторів, що обслуговують 99,9% портфеля фізосіб банківської системи України, а також 112 абонентів-надавачів послуг.

Нацбанк розширює коло ідентифікаторів системи, дозволяючи цю роль не лише банкам, а й платіжним установам.

Василєва додала, що відповідну заявку вже подав NovaPay (ТОВ "НоваПей"), який у разі приєднання зможе забезпечувати клієнтам доступ до державних і комерційних сервісів через систему.

