Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

BankID станет платным: НБУ введет новые тарифы уже с июня

НБУ
НБУ оставил учетную ставку на уровне 15% / Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) с 24 июня 2026 вводит тарификацию услуг системы BankID, которая с начала полномасштабного вторжения была бесплатной для участников.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Ольга Василева, сообщает "Интерфакс-Украина".

Новые тарифы и условия подключения

Согласно решению НБУ, присоединение к системе для абонента-идентификатора обойдется в 21,6 тыс. грн, а для абонента-предателя услуг — 16,8 тыс. грн. Подключение дополнительного узла или портала обойдется участникам 12 тыс. грн.

Также вводится транзакционный тариф в размере 30 копеек за обработку одного успешного подтвержденного электронного идентификатора (ЭПИ).

В то же время Нацбанк решил пока не вводить ежемесячную плату за сопровождение, а межабонентский тариф был снижен вдвое. В зависимости от объема передаваемых данных он составляет 2 грн, 4 грн, 7 грн или 9 грн за операцию.

В настоящее время в системе работают 38 банков-идентификаторов, обслуживающих 99,9% портфеля физлиц банковской системы Украины, а также 112 абонентов-предоставителей услуг.

Нацбанк расширяет круг идентификаторов системы, позволяя эту роль не только банкам, но и платежным учреждениям.

Василева добавила, что соответствующую заявку уже подал NovaPay (ООО "НоваПэй"), который в случае присоединения сможет обеспечивать клиентам доступ к государственным и коммерческим сервисам через систему.

Напомним, пользователи приложения "Мобильный Сбер" теперь могут подтверждать свое лицо через систему BankID НБУ. Эта функция упрощает получение государственных, финансовых и других онлайн услуг, обеспечивая быструю и безопасную аутентификацию.

Автор:
Татьяна Бессараб