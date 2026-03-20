BankID станет платным: НБУ введет новые тарифы уже с июня

Национальный банк Украины (НБУ) с 24 июня 2026 вводит тарификацию услуг системы BankID, которая с начала полномасштабного вторжения была бесплатной для участников.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Ольга Василева, сообщает "Интерфакс-Украина".

Новые тарифы и условия подключения

Согласно решению НБУ, присоединение к системе для абонента-идентификатора обойдется в 21,6 тыс. грн, а для абонента-предателя услуг — 16,8 тыс. грн. Подключение дополнительного узла или портала обойдется участникам 12 тыс. грн.

Также вводится транзакционный тариф в размере 30 копеек за обработку одного успешного подтвержденного электронного идентификатора (ЭПИ).

В то же время Нацбанк решил пока не вводить ежемесячную плату за сопровождение, а межабонентский тариф был снижен вдвое. В зависимости от объема передаваемых данных он составляет 2 грн, 4 грн, 7 грн или 9 грн за операцию.

В настоящее время в системе работают 38 банков-идентификаторов, обслуживающих 99,9% портфеля физлиц банковской системы Украины, а также 112 абонентов-предоставителей услуг.

Нацбанк расширяет круг идентификаторов системы, позволяя эту роль не только банкам, но и платежным учреждениям.

Василева добавила, что соответствующую заявку уже подал NovaPay (ООО "НоваПэй"), который в случае присоединения сможет обеспечивать клиентам доступ к государственным и коммерческим сервисам через систему.

Напомним, пользователи приложения "Мобильный Сбер" теперь могут подтверждать свое лицо через систему BankID НБУ. Эта функция упрощает получение государственных, финансовых и других онлайн услуг, обеспечивая быструю и безопасную аутентификацию.