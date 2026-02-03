Запланована подія 2

Система BankID НБУ в 2025 году: более 109 млн электронных идентификаций и новые абоненты

здание НБУ
НБУ расширяет BankID / НБУ

В 2025 году система BankID НБУ подтвердила свою роль ключевого сервиса для дистанционной идентификации пользователей. Число успешных электронных идентификаций достигло 109,4 млн, что на 25% больше чем в 2024 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Рост популярности BankID

В 2025 году количество успешных электронных идентификаций в Системе BankID НБУ достигло 109,4 млн, что на 25% больше, чем в 2024 году. В частности, коммерческие абоненты осуществили 6,5 млн. успешных идентификаций, что на 12% больше, а некоммерческие – 102,9 млн., что на 26% превышает показатель предыдущего года.

Росту активности способствовало расширение перечня дистанционных услуг в государственном секторе и оживление деятельности на финансовом рынке. В течение года к Системе BankID НБУ подключили 11 новых абонентов – поставщиков услуг.

Система BankID НБУ обеспечивает проверку подлинности граждан для широкого спектра государственных и коммерческих сервисов. В частности, она используется на государственном портале и в мобильном приложении "Дія", а также она остается единственным способом авторизации в мобильном приложении "Резерв+".

Среди коммерческих услуг наибольшим спросом пользуются сервисы банков, небанковских финансовых учреждений, страховых компаний, телекомоператоров и других поставщиков, включая услуги электронных объявлений об аренде недвижимого и движимого имущества.

Фото 2 — Система BankID НБУ в 2025 году: более 109 млн электронных идентификаций и новые абоненты
Фото: НБУ

Об изменениях в документах системы

В 2025 году в Системе BankID НБУ был обновлен ряд документов, регулирующих ее использование с целью повышения безопасности, удобства пользования и расширения круга абонентов.

В частности:

  • внесены изменения в Публичное предложение на заключение договора о присоединении к системе, которые объединили его с договором о проведении расчетов между абонентами. Это позволило упростить и ускорить подключение новых абонентов, повысить прозрачность взаимодействия и уменьшить объем документооборота;
  • осуществлен переход на новую версию Спецификации взаимодействия абонентского узла с центральным узлом, что усилило защиту персональных данных пользователей и сделало процесс взаимодействия между абонентами более прозрачным;
  • оптимизированы межабонентские тарифы, что повышает экономическую привлекательность системы для бизнеса и способствует расширению перечня дистанционных электронных услуг для граждан;
  • добавлен новый тип услуг для верификации возраста пользователя, открывающий дополнительные возможности для применения системы в разных областях.

Напомним, пользователи приложения "МобильныйОщад" теперь могут подтверждать свое лицо через систему BankID НБУ. Эта функция упрощает получение государственных, финансовых и других онлайн услуг, обеспечивая быструю и безопасную аутентификацию.

Автор:
Ольга Опенько