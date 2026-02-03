Система BankID НБУ у 2025 році: понад 109 млн електронних ідентифікацій та нові абоненти

У 2025 році Система BankID НБУ підтвердила свою роль ключового сервісу для дистанційної ідентифікації користувачів. Кількість успішних електронних ідентифікацій досягла 109,4 млн, що на 25% більше ніж у 2024 році.

Зростання популярності BankID

У 2025 році кількість успішних електронних ідентифікацій у Системі BankID НБУ досягла 109,4 млн, що на 25% більше, ніж у 2024 році. Зокрема, комерційні абоненти здійснили 6,5 млн успішних ідентифікацій, що на 12% більше, а некомерційні – 102,9 млн, що на 26% перевищує показник попереднього року.

Зростанню активності сприяло розширення переліку дистанційних послуг у державному секторі та пожвавлення діяльності на фінансовому ринку. Упродовж року до Системи BankID НБУ підключили 11 нових абонентів – надавачів послуг.

Система BankID НБУ забезпечує автентифікацію громадян для широкого спектру державних і комерційних сервісів. Зокрема, її використовують на державному порталі та в мобільному застосунку "Дія", а також вона залишається єдиним способом авторизації в мобільному застосунку "Резерв+".

Серед комерційних послуг найбільший попит мають сервіси банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших постачальників, включно з послугами електронних оголошень про оренду нерухомого та рухомого майна.

Про зміни в документах системи

У 2025 році у Системі BankID НБУ було оновлено низку документів, що регулюють її використання, із метою підвищення безпеки, зручності користування та розширення кола абонентів.

Зокрема:

внесені зміни до Публічної пропозиції на укладення Договору приєднання до системи, які об’єднали його з Договором про проведення розрахунків між абонентами. Це дозволило спростити і пришвидшити приєднання нових абонентів, підвищити прозорість взаємодії та зменшити обсяг документообігу;

здійснено перехід на нову версію Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом, що посилило захист персональних даних користувачів та зробило процес взаємодії між абонентами більш прозорим;

оптимізовано міжабонентські тарифи, що підвищує економічну привабливість системи для бізнесу та сприяє розширенню переліку дистанційних електронних послуг для громадян;

додано новий тип послуг для верифікації віку користувача, що відкриває додаткові можливості для застосування системи у різних сферах.

