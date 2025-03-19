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У застосунку "Мобільний Ощад" з’явилася автентифікація через BankID НБУ
Користувачі застосунку "Мобільний Ощад" тепер можуть підтверджувати свою особу через систему BankID НБУ. Ця функція спрощує отримання державних, фінансових та інших онлайн-послуг, забезпечуючи швидку та безпечну автентифікацію.
Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Як працює нова функція
- При виборі Ощадбанку як способу автентифікації на порталі "Дія" або іншому ресурсі з підтримкою BankID, відкриється сторінка з QR-кодом.
- Якщо верифікація здійснюється на комп’ютері, потрібно відсканувати QR-код камерою смартфона, на якому встановлений "Мобільний Ощад", і підтвердити передачу даних.
- Якщо автентифікація проводиться безпосередньо на мобільному пристрої, достатньо натиснути на QR-код, після чого система автоматично відкриє застосунок для підтвердження.
- Якщо застосунок ще не встановлений, користувача буде перенаправлено до Google Play або App Store для його завантаження.
Запровадження цієї функції підвищує зручність використання цифрових сервісів і розширює можливості клієнтів Ощадбанку.
Нагадаємо, Ощадбанк запустив для своїх клієнтів новий додаток "Мобільний Ощад", який повністю замінив старий додаток "Ощад 24/7" протягом 2022 року.
Пізніше, банк розширив функціонал додатку і запровадив можливість стати клієнтом, не відвідуючи відділення.