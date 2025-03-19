У застосунку "Мобільний Ощад" з’явилася автентифікація через BankID НБУ

Користувачі застосунку "Мобільний Ощад" тепер можуть підтверджувати свою особу через систему BankID НБУ. Ця функція спрощує отримання державних, фінансових та інших онлайн-послуг, забезпечуючи швидку та безпечну автентифікацію.

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Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

При виборі Ощадбанку як способу автентифікації на порталі "Дія" або іншому ресурсі з підтримкою BankID, відкриється сторінка з QR-кодом.

Якщо верифікація здійснюється на комп’ютері, потрібно відсканувати QR-код камерою смартфона, на якому встановлений "Мобільний Ощад", і підтвердити передачу даних.

Якщо автентифікація проводиться безпосередньо на мобільному пристрої, достатньо натиснути на QR-код, після чого система автоматично відкриє застосунок для підтвердження.