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У застосунку "Мобільний Ощад" з’явилася автентифікація через BankID НБУ

Мобільний Ощад, BankID, аутентифікація
Нова функція спрощує отримання послуг / Ощадбанк

Користувачі застосунку "Мобільний Ощад" тепер можуть підтверджувати свою особу через систему BankID НБУ. Ця функція спрощує отримання державних, фінансових та інших онлайн-послуг, забезпечуючи швидку та безпечну автентифікацію.

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Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Як працює нова функція

  1. При виборі Ощадбанку як способу автентифікації на порталі "Дія" або іншому ресурсі з підтримкою BankID, відкриється сторінка з QR-кодом.
  2. Якщо верифікація здійснюється на комп’ютері, потрібно відсканувати QR-код камерою смартфона, на якому встановлений "Мобільний Ощад", і підтвердити передачу даних.
  3. Якщо автентифікація проводиться безпосередньо на мобільному пристрої, достатньо натиснути на QR-код, після чого система автоматично відкриє застосунок для підтвердження.
  4. Якщо застосунок ще не встановлений, користувача буде перенаправлено до Google Play або App Store для його завантаження.
Фото 2 — У застосунку "Мобільний Ощад" з’явилася автентифікація через BankID НБУ

Запровадження цієї функції підвищує зручність використання цифрових сервісів і розширює можливості клієнтів Ощадбанку.

Нагадаємо, Ощадбанк запустив для своїх клієнтів новий додаток "Мобільний Ощад", який повністю замінив старий додаток "Ощад 24/7" протягом 2022 року. 

Пізніше, банк розширив функціонал додатку і запровадив можливість стати клієнтом, не відвідуючи відділення.

Автор:
Тетяна Гойденко