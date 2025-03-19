В приложении "Мобильный Ощад" появилась аутентификация через BankID НБУ

Пользователи приложения "Мобильный Ощад" теперь могут подтверждать свое лицо через систему BankID НБУ. Эта функция упрощает получение государственных, финансовых и других онлайн услуг, обеспечивая быструю и безопасную аутентификацию.

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Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

При выборе Ощадбанка как способа аутентификации на портале "Действие" или другом ресурсе с поддержкой BankID откроется страница с QR-кодом.

Если верификация производится на компьютере, нужно отсканировать QR-код камерой смартфона, на котором установлен "Мобильный Ощад", и подтвердить передачу данных.

Если аутентификация производится непосредственно на мобильном устройстве, достаточно нажать QR-код, после чего система автоматически откроет приложение для подтверждения.