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В приложении "Мобильный Ощад" появилась аутентификация через BankID НБУ
Пользователи приложения "Мобильный Ощад" теперь могут подтверждать свое лицо через систему BankID НБУ. Эта функция упрощает получение государственных, финансовых и других онлайн услуг, обеспечивая быструю и безопасную аутентификацию.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Как работает новая функция
- При выборе Ощадбанка как способа аутентификации на портале "Действие" или другом ресурсе с поддержкой BankID откроется страница с QR-кодом.
- Если верификация производится на компьютере, нужно отсканировать QR-код камерой смартфона, на котором установлен "Мобильный Ощад", и подтвердить передачу данных.
- Если аутентификация производится непосредственно на мобильном устройстве, достаточно нажать QR-код, после чего система автоматически откроет приложение для подтверждения.
- Если приложение еще не установлено, пользователь будет перенаправлен в Google Play или App Store для его загрузки.
Внедрение этой функции повышает удобство использования цифровых сервисов и расширяет возможности клиентов Ощадбанка.
Напомним, Ощадбанк запустил для своих клиентов новое приложение "Мобильный Ощад", полностью заменившее старое приложение "Ощад 24/7" в течение 2022 года.
Позже банк расширил функционал приложения и ввел возможность стать клиентом, не посещая отделения.