Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,13

EUR

45,35

+0,18

Наличный курс:

USD

41,62

41,53

EUR

45,59

45,35

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В приложении "Мобильный Ощад" появилась аутентификация через BankID НБУ

Мобильный Сбер, BankID, аутентификация
Новая функция упрощает получение услуг / Ощадбанк

Пользователи приложения "Мобильный Ощад" теперь могут подтверждать свое лицо через систему BankID НБУ. Эта функция упрощает получение государственных, финансовых и других онлайн услуг, обеспечивая быструю и безопасную аутентификацию.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Как работает новая функция

  1. При выборе Ощадбанка как способа аутентификации на портале "Действие" или другом ресурсе с поддержкой BankID откроется страница с QR-кодом.
  2. Если верификация производится на компьютере, нужно отсканировать QR-код камерой смартфона, на котором установлен "Мобильный Ощад", и подтвердить передачу данных.
  3. Если аутентификация производится непосредственно на мобильном устройстве, достаточно нажать QR-код, после чего система автоматически откроет приложение для подтверждения.
  4. Если приложение еще не установлено, пользователь будет перенаправлен в Google Play или App Store для его загрузки.
Фото 2 — В приложении "Мобильный Ощад" появилась аутентификация через BankID НБУ

Внедрение этой функции повышает удобство использования цифровых сервисов и расширяет возможности клиентов Ощадбанка.

Напомним, Ощадбанк запустил для своих клиентов новое приложение "Мобильный Ощад", полностью заменившее старое приложение "Ощад 24/7" в течение 2022 года.

Позже банк расширил функционал приложения и ввел возможность стать клиентом, не посещая отделения.

Автор:
Татьяна Гойденко