Ощадбанк ввел возможность стать клиентом банка, не посещая отделения

Ощадбанк объявил о введении нового функционала, что даст новым клиентам возможность открыть банковский счет онлайн и получить цифровую карту без визита в отделение.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Там отмечают, что сделать это можно с помощью приложения "Мобильный Ощад", которое следует загрузить в App Store или Google Play.

Как открыть счет в Ощадбанке онлайн

Для того чтобы стать клиентом Ощада без посещения отделения, нужно:

войти в приложение, выбрать "Мою карту", ознакомиться с условиями и нажать "заказать";

ввести номер телефона, получить звонок от банка, прослушать 4-значный код и ввести его;

предоставить документы из приложения "Дія" для идентификации (наличие внутреннего или загранпаспорта в этом приложении - обязательное условие);

сделать фото и предоставить определенные сведения о себе;

выбрать регион и основное отделение обслуживания на карте.

После создания заявки на номер клиента придет SMS.

После завершения рассмотрения клиент получит следующее SMS: "Поздравляем! Ваша заявка на открытие карты одобрена. Просим перейти в приложение и подписать договор".

Далее следует ознакомиться с договором и подписать его. Ссылка на него будет в приложении и поступит в SMS.

Если клиент не завершил заполнение и вернулся в приложение за определенное время, то в целях безопасности загрузки документов из "Дії" нужно будет выполнить повторно. После заключения договора клиент завершает регистрацию в приложении, где может просмотреть информацию о карте и использовать все возможности "Мобильного Ощада".

Цифровая карта становится доступной в приложении сразу после регистрации и имеет такой же функционал и тарифы, как и обычная пластиковая.

Что рекомендуется сделать после оформления цифровой карты

После оформления цифровой карты для более комфортного использования услуг рекомендуется выполнить следующие действия:

ознакомиться со всеми функциями приложения с помощью интерактивных подсказок;

добавить карту в ApplePay или GooglePay для расчетов с помощью телефона;

скопировать и сохранить реквизиты цифровой карты для восстановления доступа или заказать пластиковую карту (ее будет доставлено в отделение Ощадбанка).

Цифровую карту можно использовать для расчетов в Интернете, в торгово-сервисной сети (с помощью NFC-устройств), а также для снятия средств в банкоматной сети (через банкоматы, оборудованные NFC-модулем).

По словам заместителя главы правления Ощадбанка Антона Тютюна, украинцы неоднократно высказывали пожелания, что им нужен сервис диджитального онбординга, благодаря которому они могли бы стать клиентами Ощадбанка без посещения отделения.

"Благодарен команде проекта за то, что ей удалось реализовать эту опцию. Вынужденные эмигранты, защитники Украины, жители временно оккупированных территорий – эти люди теперь смогут получать сервисы нашего банка, даже если до этого они не были его клиентами. Хочу заверить, что на этом мы не прекратим дальнейшую диджилизацию сервисов Ощадбанка – реалии полномасштабной войны побуждают нас все больше развивать это направление", - отметил он.

Заместитель главы правления банка добавил, что впоследствии в приложении "Мобильный Ощад" можно будет оформить цифровую карту MORE с определенным кредитным лимитом.

Напомним, в ноябре 2023 года Ощадбанк запустил возможность пополнения карт через свои POS-терминалы в супермаркетах.

А в феврале 2024 года Ощадбанк реализовал новый вид безналичных расчетов в торговых точках – с помощью QR-кода.