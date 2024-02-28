Ощадбанк ввел способ оплаты в приложении "ОщадPAY" по QR-коду

Ощадбанк реализовал новый вид безналичных расчетов в торговых точках – с помощью QR-кода.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"QR-оплата – альтернативный способ осуществления платежей в сервисе "ОщадPAY" (кассовый аппарат в смартфоне), позволяющий покупателю самостоятельно оплачивать покупки онлайн, используя любые платежные карты, в том числе не имеющие элементов для бесконтактной оплаты", – говорится в сообщении учреждения.

Отмечается, что через QR-оплату торговец может выстроить дистанционные каналы продаж и взаимодействия с покупателем.

Новая функция работает следующим образом:

торговец формирует QR-код на оплату через "ОщадPAY";

торговец может отправить этот QR-код клиенту в мессенджер, или клиент сканирует QR-код с телефона торговца самостоятельно;

по QR-коду клиент попадает на форму оплаты и выбирает удобный для себя вид оплаты – по реквизитам карты или через Google Pay;

после оплаты торговец отправляет чек удобным для клиента способом – сообщением или на электронную почту.

При этом, как отмечают в банке, никакой комиссии за переводы с помощью QR-кода не взимается. Зачисления производятся мгновенно.

"Эта технология удобна, доступна и безопасна как для покупателей, так и для продавцов. Наша новинка будет особенно актуальна для предпринимателей, ведущих бизнес в соцсетях. Она дает возможность отправить QR-код покупателю, который может легко перейти по нему и оплатить счет картой – без сложных и затратных по времени платежей по номеру карты или реквизитам IBAN-счета продавца, за которые обычно предусмотрена комиссия”, – подчеркнул Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

Как указали в Ощадбанке, "ОщадPAY" обеспечивает прием бесконтактных платежей картами и NFC-устройствами – смартфонами, смарт-часами, NFC-кольцами и т.д. Его можно использовать на ярмарках, выставках, фестивалях, в доставке заказов курьерскими службами, такси и т.д.

В течение 2023 года с помощью "ОщадPAY" было совершено 2,5 миллиона трансакций на общую сумму более 2 млрд грн. Более 9 тысяч пользователей этого мобильного приложения могут производить через собственный смартфон безналичные оплаты с использованием бесконтактных карт и кошельков Apple Pay и Google Pay.

"ОщадPAY" содержит онлайн-кабинет, опции индивидуального назначения платежа, чаевых, просмотра и закрытия итогов работы по банковскому бизнес-дню, фискальным изменениям и наличным операциям, отправку чека в SMS, на электронную почту или любым доступным способом через Android.

Кроме того, важной особенностью этого сервиса в украинских условиях есть возможность работы во время блекаутов, поскольку его функционирование не зависит от электроснабжения в магазине или кафе.

Напомним, в ноябре 2023 года Ощадбанк запустил возможность пополнения карт через свои POS-терминалы в супермаркетах.

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