Ощадбанк запровадив спосіб оплати у застосунку "ОщадPAY" за QR-кодом

Ощадбанк реалізував новий вид безготівкових розрахунків у торговельних точках – за допомогою QR-коду.

Про це повідомила пресслужба банку.

"QR-оплата – альтернативний спосіб здійснення платежів у сервісі "ОщадPAY" (касовий апарат у смартфоні), який дає покупцю змогу самостійно оплачувати покупки онлайн, використовуючи будь-які платіжні картки, в тому числі ті, що не мають елементів для безконтактної оплати", - йдеться в повідомленні установи.

Зазначається, що через QR-оплату торговець може побудувати дистанційні канали продажів та взаємодії з покупцем.

Нова функція працює наступним чином:

торговець формує QR-код на оплату через "ОщадPAY";

торговець може надіслати цей QR-код клієнту в месенджер, або ж клієнт сканує QR-код з телефону торговця самостійно;

за QR-кодом клієнт потрапляє на форму оплати і обирає зручний для себе вид оплати – за реквізитами картки або через Google Pay;

після оплати торговець надсилає чек у зручний для клієнта спосіб – повідомленням або на електронну пошту.

При цьому, як зазначають у банку, жодної комісії за перекази за допомогою QR-коду не стягується. Зарахування здійснюються миттєво.

"Ця технологія є зручною, доступною та безпечною як для покупців, так і для продавців. Наша новинка буде особливо актуальною для підприємців, які ведуть бізнес у соцмережах. Вона дає можливість надіслати QR-код покупцю, який може легко перейти за ним та оплатити рахунок карткою – без складних та затратних за часом платежів за номером картки або реквізитами IBAN-рахунку продавця, за які зазвичай передбачено комісію", – підкреслив Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку.

Як вказали в Ощадбанку, "ОщадPAY" забезпечує приймання безконтактних платежів картками та NFC-пристроями – смартфонами, смарт-годинниками, NFC-каблучками тощо. Його можна використовувати на ярмарках, виставках, фестивалях, у доставці замовлень кур’єрськими службами, в таксі тощо.

Протягом 2023 року за допомогою "ОщадPAY" було здійснено 2,5 мільйони трансакцій на загальну суму понад 2 млрд грн. Більше 9 тисяч користувачів цього мобільного застосунку можуть проводити через власний смартфон безготівкові оплати з використанням безконтактних карток та гаманців Apple Pay та Google Pay.

"ОщадPay" містить онлайн-кабінет, опції індивідуального призначення платежу, чайових, перегляду та закриття підсумків роботи по банківському бізнес-дню, фіскальних змінах та готівкових операціях, відправлення чека в SMS, на електронну пошту або будь-яким доступним способом через Android.

Крім того, важливою особливістю цього сервісу в українських умовах є можливість роботи під час блекаутів, оскільки його функціонування не залежить від електропостачання в магазині чи кафе.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Ощадбанк запустив можливість поповнення карток через свої POS-термінали в супермаркетах.

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