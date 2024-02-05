Ощадбанк похизувався рекордними прибутками: завдяки чому вдалося покращити фінансові результати

За результатами 2023 року державний "Ощадбанк" отримав 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування, що є історично найвищим результатом банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 4,75 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Завдяки чому вдалося збільшити чистий прибуток

Зазначається, що на фінальний обсяг чистого прибутку 2023 року суттєво вплинуло збільшення ставки податку на прибуток банківських установ (з 18% до 50%) – у зв’язку з цим нововведенням банком буде сплачено державі 4,7 млрд грн, а також негативна переоцінка деривативів – ОВДП з індексованою вартістю в капіталі Ощадбанку на суму 2,9 млрд грн.

"Їхня справедлива вартість перебуває під впливом зовнішніх та не підконтрольних банку чинників (курсу валют та відсоткових ставок)", - зауважують у банку.

Крім того, операційний прибуток Ощадбанку (до резервів під кредитні ризики, переоцінки деривативів та податку на прибуток) становить 12 млрд грн, що на 52% перевищило результат попереднього року.

"Багаторічна та безумовна довіра клієнтів до банку сприяла істотному зростанню обсягів залучених коштів клієнтів, які зросли на 28% – до 300 млрд грн. При цьому приріст стабільних строкових коштів клієнтів становить 26%, а обсяг - 100 млрд грн", - підкреслили в фінустанові.

Кредити фізичних осіб зросли на 30%

У Ощадбанку наголосили, що динамічне нарощення міцної ресурсної бази дає можливість фінустанові формувати оптимальну «воєнну» структуру балансу з максимальним спрямуванням усіх ресурсів на фінансову підтримку держави та громадян, збільшити кредитно-інвестиційний портфель на 16% (до 263 млрд грн).

Зокрема, кредити фізичних осіб зросли на 30% до 15 млрд грн. У той самий час Ощадбанк підтримував стабільно високий рівень ліквідності для безперебійного здійснення всіх клієнтських платежів.

Інші фінансові результати

Також у 2023 році істотно поліпшились інші фінансові результати. Так, порівняно з минулорічними показниками, чистий процентний дохід Ощадбанку збільшився на 26% до майже 19 млрд грн, чистий комісійний дохід зріс на 14% - до 7 млрд грн.

"В умовах девальвації національної валюти завдяки ефективному управлінню операційними витратами вдалось утримати їх обсяг на минулорічному рівні", - зауважили в Ощадбанку.

За даними фінустанови, виважена кредитна політика з урахуванням ризиків воєнного часу сприяла поліпшенню якості кредитного портфеля Ощаду та розформуванню 1,4 млрд грн резервів під очікувані кредитні ризики за процентними активами.

"Наразі Ощадбанк має достатній запас ліквідності й капіталу. Так, показник адекватності регулятивного капіталу Ощаду станом на 1 січня 2024 року становить 16,57% при нормативі НБУ 10%", - резюмували в фінустанові.

У НБУ назвали найприбутковіші та збиткові банки

Як раніше повідомляли в НБУ, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.

За даними НБУ, найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), Укрсиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Сітібанк (5,37 млрд грн), Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрексімбанк (4,9 млрд грн) та Універсалбанк (4,95 млрд грн).

До збиткових банків увійшли Правекс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Оксі банк (-22,39 млн грн) та Альпарі банк (-4,69 млн грн).

"Банківська система зберігає стійкість навіть в умовах воєнного часу, в тому числі завдяки регулярній оцінці стійкості, яку ми проводимо з 2018 року. Результати поточної оцінки підтвердили наші очікування, тому рухаємося далі до впровадження європейських вимог до капіталу та послаблення обмежень на його розподіл" – зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.