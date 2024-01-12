"Ощадбанк" надасть українському бізнесу кредитну підтримку за допомогою уряду Німеччини

"Ощадбанк" оголосив про реалізацію другої фази проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні ІІ", у рамках якої понад 500 підприємств отримають фінансову підтримку на €4,2 млн.

Про це повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

"Друга фаза проєкту передбачає більш ніж втричі збільшений бюджет, який складає €4,2 млн. Завдяки проєкту внутрішньо переміщені підприємства та підприємства із деокупованих територій зможуть отримати суму гранту (компенсацію) у розмірі 30% від вартості інвестиційного проєкту, але не більше €30 тис в гривневому еквіваленті. Для всіх інших підприємств максимальний розмір грантової підтримки становить 20%, але не більше €20 тис в гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні пресслужби.

В "Ощадбанку" зазначають, що у грантовій програмі можуть брати участь підприємства з позитивною кредитною історією, що мають до 250 працівників та річний дохід до €10 млн, які не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають заборгованості перед держбюджетом. Заявки на участь у програмі приймаються у відділеннях "Ощадбанку" до 31 січня 2024 року.

"Як свідчить наш попередній досвід, програма фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) від Ощаду та уряду Німеччини є унікальною і тому користується величезним попитом. Під час повномасштабної війни це дуже вагома підтримка для конкурентоспроможності та стійкості українських підприємств, що у свою чергу сприяє економічному зростанню країни. Дякую партнерам за те, що продовжили програму і знову обрали Ощад для її реалізації", – зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління "Ощадбанку", відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес.

Нагадаємо, що цей проєкт фінансується урядом Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) та Фондом розвитку підприємництва (ФРП). Він стосується підприємств, задіяних в економічно важливих для України сферах бізнесу - таких як сільське господарство, зокрема постачання та переробка харчових продуктів, швейна (текстильна) промисловість, переробна промисловість, а також експортно орієнтовне виробництво.

Додамо, що у першій фазі проєкту 136 мікро-, малих та середніх підприємств вже отримали грантову підтримку в розмірі €1,5 млн та успішно використали її для отримання позик на суму €11,2 млн для реалізації своїх інвестиційних проектів.

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