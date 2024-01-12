"Ощадбанк" предоставит украинскому бизнесу кредитную поддержку с помощью правительства Германии

"Ощадбанк" объявил о реализации второй фазы проекта "Доступ к финансированию и поддержанию устойчивости ММСП в Украине II", в рамках которой более 500 предприятий получат финансовую поддержку на €4,2 млн.

Об этом сообщает прессслужба "Ощадбанка".

"Вторая фаза проекта предусматривает более чем втрое увеличенный бюджет, который составляет €4,2 млн. Благодаря проекту внутриперемещенные предприятия и предприятия с деоккупированных территорий смогут получить сумму гранта (компенсацию) в размере 30% от стоимости инвестиционного проекта, но не более €30 тыс в гривневом эквиваленте. Для всех других предприятий максимальный размер грантовой поддержки составляет 20%, но не более €20 тыс в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении пресс-службы.

В "Ощадбанке" отмечают, что в грантовой программе могут принимать участие предприятия с положительной кредитной историей, имеющие до 250 работников и годовой доход до €10 млн, которые не получали международную техническую помощь с 1 февраля 2022 года и не имеют задолженности перед госбюджетом. Заявки на участие в программе принимаются в отделениях "Ощадбанка" до 31 января 2024 года.

"Как свидетельствует наш предыдущий опыт, программа финансирования микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) от Ощада и правительства Германии уникальна и поэтому пользуется огромным спросом. Во время полномасштабной войны это очень весомая поддержка для конкурентоспособности и устойчивости украинских предприятий, что в свою очередь способствует экономическому росту страны. Спасибо партнерам за то, что продолжили программу и снова выбрали Ощад для ее реализации", - отметила Наталья Буткова-Витвицкая, член правления "Ощадбанка", ответственная за микро-, малый и средний бизнес.

Напомним, что этот проект финансируется правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Deutsche Sparkassenstiftung für International Kooperation (DSIK) и Фондом развития предпринимательства (ФРП). Он касается предприятий, задействованных в экономически важных для Украины сферах бизнеса – таких как сельское хозяйство, в частности, поставка и переработка пищевых продуктов, швейная (текстильная) промышленность, перерабатывающая промышленность, а также экспортно ориентировочное производство.

Добавим, что в первой фазе проекта 136 микро-, малых и средних предприятий уже получили грантовую поддержку в размере €1,5 млн и успешно использовали ее для получения займов на сумму €11,2 млн для реализации своих инвестиционных проектов.

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