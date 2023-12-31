Киев будет компенсировать проценты по кредитам в Ощадбанке бизнесменам-ветеранам: как еще их будут стимулировать

Власти Киева договорились с государственным Ощадбанком, что почти полностью будет компенсировать процентную ставку по кредитам киевлян-предпринимателей, являющихся участниками боевых действий, людьми с инвалидностью в результате войны или членами их семей. Как говорится в сообщениях сторон, соответствующий меморандум был ими вместе с Ассоциацией работодателей в области франчайзинга 27 декабря.

Кроме компенсации процентов, документом предусмотрено сотрудничество в разработке и внедрении новых финансовых инструментов для открытия и развития собственного бизнеса указанной категорией граждан, в частности на условиях франчайзинга.

Речь также идет о привлечении международных организаций к кредитованию; стимулировании ветеранов открывать и развивать собственный бизнес путем подготовки бизнес-планов и технико-экономических обоснований, а также предоставлении грантов.

"В основе инициативы - новый продукт, создающий чрезвычайные возможности для УБД и лиц с инвалидностью в результате войны, предоставляя им доступ к проверенным бизнес-моделям и необходимому финансированию для создания собственного предприятия", - отметил на церемонии подписания директор департамента промышленности и развития предпринимательства Киевгорадминистрации Владимир Костиков.

Благодаря поддержке мэрии финансирование от Ощадбанка будет дополнительно стимулировано через частичную компенсацию процентной ставки из городского бюджета и предоставление грантов в дополнение к собственному вкладу ветеранов. Отмечается, что во время военного положения ветеранам будут компенсировать 99% процентной ставки по бизнес-кредитам.

Как отмечают в Ощадбанке, учитывая данные Украинского ветеранского фонда, согласно которым около 63% ветеранов намерены открыть собственный бизнес, внедрение франчайзинга как ключевого элемента подписанного соглашения является особенно актуальным.

"Мы чувствуем ответственность за оказание эффективной поддержки этим амбициозным планам. Наша цель – обеспечить каждому ветерану, который хочет развивать собственный бизнес, доступ к соответствующим ресурсам, знаниям и поддержке, что поможет ему в реализации мечты. С предложенными инструментами это более чем реально", – заявила член правления ответственная за направление микро-, малого и среднего бизнеса Наталья Буткова-Витвицкая.

В свою очередь, как указал глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос, банки пока еще в полной мере не осознали, насколько привлекательно финансирование приобретения франшиз и насколько быстро они помогают развить бизнес.

"Кроме того, хочу заметить, что во многих развитых странах мира именно ветераны являются важной составляющей распространения франчайзинговых проектов. Ведь для успеха франшиз нужна дисциплина в следовании всем правилам и рекомендациям. Ветераны хорошо знают, о чем идет речь. Именно поэтому я считаю, что подписанное сегодня соглашение следует масштабировать по всей Украине", – прокомментировал он.

В Ощадбанке также напоминают, что с его помощью уже было выдано 132 ветеранских гранта в рамках госпрограммы "е-Работа" на общую сумму более 50 миллионов гривен. Роль финучреждения состоит в верификации претендентов на грант, открытии счетов и контроле целевого использования средств.

Банк инициировал уже восемь совместных программ поддержки бизнеса с областными властями (в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Ровенской областях) и три программы на уровне городов (в Днепре, Ивано-Франковске и Покровске).

Также сообщается, что в Киеве Ощадбанк в 2023 году выдал предпринимателям почти 700 миллионов гривен кредитов, что на 42% больше, чем в прошлом году. Соответствующий кредитный портфель вырос на 40% и превысил 1 миллиард гривен.

Количество активных бизнес-клиентов банка в столице за год выросло на 56% до 6,7 тысячи. По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 540 миллионов гривен кредитов, а в рамках программы "еРабота" - в общей сложности более 1 тысячи грантов. Также выдано 28 миллионов гривен кредитов для экспортеров в сотрудничестве с Экспортно-кредитным агентством.