Кабмин разрешил ветеранам оплачивать аренду площадей под бизнес из грантов "е-Работа": что еще упростили

Кабинет министров на заседании 7 ноября разрешил ветеранам-предпринимателям использовать средства гранта в рамках программы "е-Работа" для оплаты аренды нежилых помещений или земли для использования в коммерческих и производственных целях.

Об этом сообщают премьер-министр Денис Шмигаль, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство экономики. Для этого внесены соответствующие изменения в порядок предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса и в порядок предоставления грантов на создание или развитие собственного бизнеса участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей.

Также отменена предельная сумма грантов, которые выдаются на все заявления, поданные в течение одного периода подачи. Благодаря этому принятие решений по всем заявлениям теперь будет происходить в течение одной волны без переноса рассмотрения вопроса на следующую волну, что, соответственно, должно ускорить получение предпринимателями грантов.

Кроме того, уточнена дата начала одномесячного периода для возврата разницы между суммой полученного гранта и фактически уплаченными налогами в случае расторжения договора гранта и определен конкретный перечень уплаченных налогов и сборов для возврата разницы между ними и грантом.

Уменьшилось и количество документов, которые предприниматели должны подавать в уполномоченный банк для оплаты расходов за счет грантовых средств: если раньше нужно было подавать счет-фактуру, а также договор между получателем и поставщиком, то теперь потребуется только один из этих двух документов.

Усовершенствовано и определение размера гранта и определение необходимого количества созданных рабочих мест в зависимости от размера гранта для УБД, лиц с инвалидностью в результате войны и членов их семей.

Сумма гранта станет более дифференцированной в зависимости от категории получателя и количества рабочих мест. В целом ветеран сможет получить максимальный грант на сумму 1 миллион гривен, а члены его семьи — на сумму до 500 тысяч гривен.

"Добавили возможность для предпринимателей-ветеранов получить грант до 500 тысяч гривен, поскольку до этого только второй супруг мог взять его. Также было отменено обязательное условие софинансирования при получении грантов размером до 500 тысяч гривен", - отмечают в Минэкономики.

Таким образом, благодаря последнему упрощению предпринимателям-ветеранам необходимо будет использовать собственные или кредитные средства только при получении гранта на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.

В целом же, по данным правительства, с начала действия ветеранского компонента программы "е-Робота" защитникам Украины и их родным уже согласовано грантов на 59 миллионов гривен.