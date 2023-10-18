Гайд для работодателей, которые хотели бы нанимать ветеранов и ветеранок или уже сотрудничают с ними

Организация Ветеран Хаб подготовила набор инструментов по улучшению управленческих и HR-процессов бизнеса. Справочник пригодится организациям и компаниям, которые хотели бы нанимать или сотрудничают с ветеранами и ветеранками. Гайд будет полезен всем сотрудникам любой компании, которые вовлечены в отбор, онбординг и сопровождение новых коллег. Delo.ua тезисно рассказывает о сферах, в которых ищут работу ветераны, рекрутинг кандитатов-ветеранов с инвалидностью и как им создавать резюме, а работодателям нанимать таких людей.

Пять сфер, в которых ищут работу ветераны

После окончания службы ветеран или ветеранка увольняется с военной службы и возвращается в гражданскую жизнь. В частности, они начинают искать работу. В Ветеран Хаб отметили, что более 60% ветеранов сменили работу по возвращении из АТО/ООС. Из них более 50% – по собственному желанию и по причинам, не связанным со службой (такие как травмирование и переезд).

Часто ветераны ищут место работы в таких областях :

Охрана и общественная сохранность.

Строительство и ремонт.

Логистика и ремонт автомобилей

Оптовая и розничная торговля, продажи и закупки.

Аграрная сфера и добыча.

Почему ветераны являются кандидатами для работодателей

Организация выделила самые распространенные негативные стереотипы о ветеранах среди работодателей:

Обида и ощущение, что другие люди им должны. Психологические нарушения и проблемы со здоровьем.

Устаревшие профессиональные навыки из-за перерыва в профессиональном опыте.



Однако знания и навыки, которые ветераны приобретают во время службы и характерные для них черты, часто соответствуют портрету "идеального сотрудника" многих компаний. Ведь ветераны и ветеранки имеют следующие черты:

Умение владеть собой. Кризисные ситуации, возникающие во время службы, особенно в зоне боевых действий, часто значительно серьезнее тех, что бывают в гражданской жизни. Ветераны приобретают навыки и умение решать их быстро и без лишних эмоций.

"Командир одного из наших коллег-ветеранов всегда повторяет: "В критической ситуации ты автоматически сделаешь только то, что сделал до этого 5 тысяч раз. Тогда мозг сделает это независимо от того, ты только что проснулся, или оцепенел от страха. И это то, что всегда спасает жизнь". Умение практиковать до высокого уровня профессионала – сильная сторона ветеранов", - говорят в организации.

Устойчивость и выдержка. Ветераны могут быстро реагировать в критических условиях, ориентируются в неожиданных ситуациях, умеют уладить эмоции и быть хладнокровными.

Ответственность. Ветераны привыкли воспринимать определенные правила не как ограничения, а как обычные обстоятельства и нормы работы, готовые подчиняться регламентам. Поэтому зарекомендовали себя как работники, на которых всегда можно положиться.

Дисциплинированность и четкость, принятие субординации и иерархии. Военный - это человек, который может правильно организовывать свое время. Для него или ее привычно понятие дедлайна и понимание, как важно выполнять задачи вовремя. Или же сколь велика будет цена за отсрочку задания. Поэтому скилы планирования, тайм-менеджмента и самоорганизации обычно в них прокачаны на высоком уровне. Само сочетание дисциплинированности, системности, ответственности и организованности со способностью быстро реагировать на вызовы и изменять поведение в зависимости от обстоятельств является сильной чертой ветерана или ветеранки. Такие работники одновременно системные, структурные, но при этом гибкие.

Навыки военного дела, навыки владения техникой. Многие военные специальности предполагают хорошее знание различных механизмов: от обычных авто до электропроводки танков. А еще – уметь провести базовый ремонт машины в полевых условиях. Многие ветераны имели опыт работы и со более сложной, современной техникой, в частности с дронами и коптерами и новейшими компьютеризированными системами.

Ветераны умеют обращаться с огнестрельным оружием и патронами. Участники боевых действий учатся оказывать первую медицинскую помощь и могут поделиться этими знаниями с коллегами.

"Когда вы нанимаете ветерана или ветеранку, с большой вероятностью вы берете в команду самостоятельного менеджера. Обычно ветераны быстро принимают решения и остаются спокойными, даже в стрессовых ситуациях, и честно вписывают стрессоустойчивость в свои сильные качества", - подчеркнули в организации.

Рекрутинг кандидатов-ветеранов с инвалидностью

Сегодня десятки тысяч украинских военных получают ранения, защищая нашу страну, и часть из них будет жить всю оставшуюся жизнь с приобретенной инвалидностью. Распространенные травмы этих ветеранов включают в себя:

потерю конечностей;

ожоги,

травмы спинного мозга;

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);

потерю слуха,

черепно-мозговые травмы и т.д.

Законодательно ветераны с инвалидностью имеют приоритет в поиске и сохранении работы при сокращении кадров и праве на получение дополнительного отпуска и зарплаты в случае временной потери трудоспособности, в реальности инвалидность слишком часто служит препятствием при поиске и сохранении работы в Украине.

Согласно исследованию проведенному программой реинтеграции ветеранов к полномасштабному вторжению 31% ветеранов потеряли работу из-за постоянной или временной инвалидности (21% временно безработных по болезни, или инвалидности, или декретному отпуску, еще 10% безработных на постоянной основе из-за инвалидности).

Шаги, которые могут сделать работодатели для нравственного найма ветеранов с инвалидностью

Ветераны с инвалидностью должны иметь равные права и возможности, а также равное отношение во всех аспектах трудоустройства: найм, карьерное продвижение, увольнение и любые другие изменения.

Для более эффективного и человечного процесса найма ветеранов, которые приобрели инвалидность, прежде всего необходимо оценить свою текущую культуру и подход к найму. В частности, бизнесу нужно дать ответ на следующие вопросы:

Как бы вы описали вашу текущую культуру трудоустройства? Открыта ли она для людей с инвалидностью? Присутствует ли у компании система адаптации работника? Учитывает ли эта система потребности при адаптации работника с инвалидностью? Возможно ли интегрировать в компанию работника-ветерана с ее помощью?

Как вы готовы обеспечить адаптацию и развитие работников? Или возможности для развития работников с инвалидностью столь же высоки, как и остальные работники?

Как построение справедливого процесса найма работников-ветеранов с инвалидностью согласуется с целями вашей организации?



Процесс подбора персонала начинается с открытия вакансии, так что укажите в вакансии следующее:

что работа доступна лицам с инвалидностью и что отбор построен на принципе равных возможностей.

сделайте документы, касающиеся рекрутинга (такие как заявления и брошюры), доступными в альтернативных форматах (например, шрифтом Брайля, большим шрифтом и т.п.), или обеспечьте помощь ветеранам в заполнении материалов заявлений, если это необходимо.

распространяйте вакансии среди организаций, обучающих и поддерживающих ветеранов с инвалидностью.

планируйте проведение интервью с учетом доступности. Подумайте, доступно ли место проведения собеседования для человека в колесном кресле. Как насчет собеседования онлайн? Спросите у кандидата или платформа для онлайн собеседования доступна для кандидата.

подумайте о формате поддержки работников с инвалидностью при принятии на работу. К примеру, медицинское страхование или обеспечение дистанционного формата работы, гибкий график и т.д.

убедитесь, что в объявлении о вакансии нет ничего, что препятствовало бы людям с инвалидностью подавать резюме. Например, работодатели не должны указывать в объявлениях о вакансиях, что кандидаты должны иметь "отличное здоровье" или описывать, как должна выполняться рабочая задача (например, "требует длительной работы"), а должны описывать фактическую функцию, которую нужно выполнять, например, "ручное перемещение грузов весом более 50 кг" и т.п.

Резюме

Ветераны и ветеранки во время службы обычно выполняют одинаковые функции, независимо от пола. Кое-где в гражданской жизни, те же умения и должности, которые занимали женщины и мужчины на опережение считаются "мужскими" профессиями, например, охрана. Важно помнить, что только в Вооруженных Силах Украины служат более 50 тысяч женщин. Это дает уверенность: большое количество ветеранок имеют нужные и необходимые умения для тех же профессий в военной и гражданской жизни соответственно.

Всего в Украине более полутора тысяч военных должностей – для каждой функции, которая может понадобиться в условиях войны. Их можно очень грубо разделить на следующие направления:

"Вы можете погуглить незнакомую должность, чтобы сформировать свое впечатление об опыте человека, умениях", - говорят в Ветеран Хаб.

Пробел в резюме

Если вы читаете резюме кандидата или кандидатки и видите неожиданный пробел в 1-3-7 лет, возможно в это время человек служил. По этой же причине у некоторых ветеранов есть большой пробел между получением образования и дальше — никакого опыта в течение многих лет.

Однако всегда можно уточнить наличие или отсутствие боевого опыта одним прямым вопросом: "Скажите, пожалуйста, вы имеете опыт участия в боевых действиях?" Также во время телефонного разговора вы можете спросить любые уточняющие вопросы по опыту кандидата или кандидатки. Однако, возможно, ничто не вызовет ваши дополнительные вопросы на этапе отбора резюме, вы можете догадаться, что перед вами ветеран или ветеранка по таким подсказкам в образе и поведении.

Собеседование с ветераном или ветеранкой

Некоторые советы для первого разговора, которые сделают его более комфортным для всех сторон:

Знакомство. Разговор о военном опыте кандидата во время первого знакомства, скорее всего, даст вам преимущество перед другими работодателями, с которыми общается ветеран или ветеранка, и станет одной из общих тем для разговоров на собеседовании. Собеседник оценит ваше внимание к своему резюме. Помните о визуальном контакте с кандидатом, для него важно, что выслушаете его, а не просто задаете ряд формальных вопросов. Договоренность о правилах. Если вам по каким-то причинам не комфортная тема, которую поднимает кандидат на собеседовании, или она не касается работы или опыта, будьте честны и откровенны, как с другими кандидатами и проговорите с кандидатом рамки: "Я уважаю ваш опыт и желание поделиться, но все же мне не комфортно продолжать говорить по этой теме”. Помните об общих нравственных нормах и спрашивайте, готовы ли ваши кандидаты-ветераны говорить на чувствительные темы.



Если вы собираетесь сделать предложение работы ветерану или ветеранке и будете извещать о своем решении, то укажите, сколько будут продолжаться все бюрократические этапы оформления нового сотрудника.

Однако если вы выбрали другого человека, позаботьтесь о честном и своевременном фидбеке:

сразу известите кандидатов, не прошедших отбор;

дайте отказ так, чтобы у ветерана или ветеранки не создалось впечатление, что они не получили работу сугубо из-за военного опыта;

подготовьте развернутый фидбек – это поможет ветерану или ветеранке подтянуть свои хард скилы для подобных вакансий;

если вы хотите приглашать на работу ветеранов и дальше, скажите об этом. Возможно, ветеран или ветеранка, не прошедшие отбор сами, смогут порекомендовать на эту должность своих собратьев или сестер.