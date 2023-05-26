Как трудоустроиться украинцам с инвалидностью в Польше: пошаговая инструкция

Прежде всего, следует подчеркнуть, что лицо с инвалидностью, которое является гражданином Украины, для того, чтобы легально трудоустроиться на территории Республики Польша, должно отвечать требованиям по трудоустройству для граждан Украины. Проще говоря, начальный этап такой же, как и для других граждан Украины. Это означает, что люди с инвалидностью пользуются преимуществами Спецзакона, который в статье 19 регулирует работу украинцев в Польше.

Разница возникает при доказательстве инвалидности для работодателя. При приеме на работу работник должен указать и доказать, что он или она имеет инвалидность, представив оценку со степенью инвалидности. Системы подтверждения инвалидности в разных странах не одинаковы, и каждая страна применяет собственные критерии для подтверждения инвалидности. В связи с этим лицо, имеющее документ, подтверждающий инвалидность, выданный одной из стран ЕС или другими странами, не может считаться, согласно польскому законодательству, инвалидом. Поэтому необходимо подтвердить степень инвалидности на территории Республики Польша, а затем предоставить эту справку потенциальному работодателю.

Граждане Украины с инвалидностью могут пользоваться дополнительными правами при трудоустройстве по тем же основаниям, что и граждане Польши с инвалидностью. В зависимости от степени инвалидности условия трудоустройства лица с инвалидностью могут отличаться. Степень инвалидности влияет на объем дополнительных прав работника-инвалида, а также права работодателя.

Лицо с инвалидностью может работать при условии, что ему разрешено работать врачом и что работа, о которой идет речь, соответствует показаниям.

В зависимости от степени инвалидности существуют ограничения рабочего времени работника с инвалидностью и изменений, в которых такое лицо может работать. Существует много исключений относительно вышеупомянутых вещей, но их нужно обсуждать индивидуально в зависимости от степени инвалидности и выполняемой работы и места, в котором работа должна выполняться.

Применение норм длительности рабочего времени не приводит к уменьшению выплачиваемой заработной платы в фиксированном размере. Также работодатель должен адаптировать место работы для лиц с инвалидностью.

Преимущества и обязанности по трудоустройству лиц с инвалидностью как для работника, так и для работодателя будут рассмотрены в следующих пунктах.

Как проходит процедура трудоустройства в Польше? Какие документы нужно заполнять/иметь?

Прежде всего, работодатель должен подписать с работником трудовой договор (также это может быть, например, umowa zlecenia (договор поручения)). Договор всегда должен быть заключен в письменной форме. Кроме того, письменная форма также необходима при изменении его условий.

В зависимости от типа договора отличаются документы по трудоустройству. Основной работник должен иметь документ, подтверждающий его личность и данные по которому будут внесены в договор. Также в зависимости от договора и профессии работодатель может требовать трудовые книжки с предыдущих мест работы или другие документы, подтверждающие периоды трудоустройства, документы, подтверждающие профессиональную квалификацию, необходимую для выполнения предложенной работы, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для работы на данной должности (и как упоминалось ранее справку об инвалидности в случае лиц с инвалидностью). Диплом из университета и подтверждение трудового стажа идет на пользу работнику. К примеру до начисления количества дней отпуска при трудовом договоре.

Суммируя список документов изменяется в зависимости от договора по которому лицо работает, работодателя и сферы, где функционирует фирма. Среди важнейших документов/формальностей при трудоустройстве по трудовому договору можно выделить:

личная анкета работника;

справки из предыдущих мест работы;

аттестат об окончании последнего учебного заведения;

пройденные курсы и тренинги;

другие квалификации, необходимые для выполнения работы, например водительское удостоверение, психологическая справка;

медицинская справка о допуске (направление на медицинское освидетельствование);

трудовой договор;

дополнительную информацию об условиях трудоустройства – регулирует, в частности, норму рабочего времени, порядок выплаты вознаграждения, ежегодный отпуск, продолжительность периода предупреждения об увольнении, порядок ведения учета рабочего времени и подтверждение отсутствия на работе;

PIT-2 (PIT-2 определяет, кто имеет право рассчитывать не облагаемую налогом сумму работника (до 30000 в календарном/налоговом году); если работник имеет несколько источников дохода, например, вторую работу, бизнес, пенсию, необходимо проверить, кто будет рассчитывать не облагаемую налогом сумму работника );

должностные обязанности работника;

информация о равном отношении в сфере занятости;

свидетельство о прохождении курса по охране труда и технике безопасности (если требуется);

справка о знаниях нормативно-правовых актов;

другие кадровые документы и дополнительные, например справка об инвалидности.

При договоре поручения могут требоваться некоторые документы из вышеуказанных, но сама процедура несколько упрощена и требуется, например:

заявление заказчика;

заявление исполнителя (договор на выполнение конкретной работы);

таблица учета рабочего времени (необходима для договора поручения);

договор об выполнении определенной работы, доверенности, передаче авторских прав.

Вышеупомянутые документы представлены как примеры. Пакет документов может отличаться, поскольку каждый случай индивидуален.

Пошаговая инструкция, как действовать лицам с инвалидностью, чтобы получить работу?

Опять же в зависимости от степени инвалидности и возможностей работника будет отличаться также и поиски. Начать можно с самых простых путей – это порталы с вакансиями такие как: pracuj.pl, olxpraca и другие. Лица с инвалидностью могут найти работу таким же способом, как все остальные. Даже существуют вакансии, где указывается, что фирма ищет работника с инвалидностью, поскольку имеет от этого определенные пользы, которые будут представлены в следующем пункте. Также существуют порталы с вакансиями для лиц с инвалидностью, таких как poltalento.pl и niepelnosprawni.pl. Если требуется помощь в поиске, можно обратиться в общественные организации, которые помогают с поиском работы для лиц с инвалидностью.

Следует также помнить о центре занятости (Urząd Pracy). Это институт, который помогает с поиском работы, а для лиц с инвалидностью бывают разные стажи, курсы по повышению квалификаций и другие вещи, которые помогают ускорить поиск работы. Лучший вариант обратиться по месту жительства в центр занятости (Urząd Pracy) и получить актуальную информацию о доступных вакансиях.

Важным аспектом в подготовке к поиску работы – правильно создать резюме и мотивировочное письмо, чтобы показать свои компетенции, знания и опыт работы – без качественного резюме кандидаты чаще всего отбрасываются уже на начальных этапах набора.

Польская система упрощает или усложняет трудоустройство лиц с инвалидностью? (по сравнению с украинским)

Я не эксперт в украинском законодательстве в этой сфере, поэтому мне сложно сравнить этот аспект с украинской системой. Могу сравнить процесс трудоустройства в Польше лица без инвалидности и лиц с инвалидностью. Однозначно Польская система упрощает трудоустройство лиц с инвалидностью из-за лучших условий для самих работников и разного рода льгот для работодателей.

Работники в зависимости от степени инвалидности и выполняемой работы могут иметь такие льготы, как: дополнительные дни до ежегодного отпуска; дополнительный перерыв во время оплачиваемого рабочего дня и другие. Работодатели также могут иметь разные льготы в зависимости от того сколько человек с инвалидностью и с какими степенями инвалидности они трудоустраивают.

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