Як працевлаштуватись українцям з інвалідністю у Польщі: покрокова інструкція

Насамперед слід підкреслити, що особа з інвалідністю, яка є громадянином України, для того, щоб легально працевлаштуватися на території Республіки Польща, повинна відповідати вимогам по працевлаштуванню для громадян України. Простіше кажучи, початковий етап такий самий, як і для інших громадян України. Це означає, що особи з інвалідністю користуються перевагами Спецзакону, який у статті 19 регулює роботу українців у Польщі.

Різниця з'являється при підтвердженні інвалідності для роботодавця. При прийомі на роботу працівник повинен вказати і довести, що він або вона має інвалідність, представивши оцінку зі ступенем інвалідності. Системи підтвердження інвалідності в різних країнах не є однаковими, і кожна країна застосовує власні критерії для підтвердження інвалідності. З огляду на це, особа, яка має документ, що підтверджує інвалідність, виданий однією з країн ЄС або іншими країнами, не може вважатися, згідно з польським законодавством, інвалідом. Тому необхідно підтвердити ступінь інвалідності на території Республіки Польща, а потім надати цю довідку потенційному роботодавцю.

Громадяни України з інвалідністю можуть користуватися додатковими правами під час працевлаштування на тих же підставах, що і громадяни Польщі з інвалідністю. Залежно від ступеня інвалідності, умови працевлаштування особи з інвалідністю можуть відрізнятися. Ступінь інвалідності впливає на обсяг додаткових прав працівника-інваліда, а також на права роботодавця.

Особа з інвалідністю може працювати за умови, що їй дозволено працювати лікарем і що робота, про яку йдеться, відповідає показанням.

Залежно від ступеня інвалідності існують обмеження робочого часу працівника з інвалідністю та змін в яких така особа може працювати. Існує багато винятків щодо вищезгаданих речей, але їх потрібно обговорювати індивідуально в залежності від ступеня інвалідності та виконуваної роботи та місця в якому робота має виконуватися.

Застосування норм тривалості робочого часу не призводить до зменшення заробітної плати, яка виплачується у фіксованому розмірі. Також роботодавець має адаптувати місце роботи для особи з інвалідністю.

Переваги та обов'язки працевлаштування осіб з інвалідністю як для працівника, так і для роботодавця будуть розглянуті в наступних пунктах.

Як відбувається процедура працевлаштування в Польщі? Які документи треба заповнювати/мати?

Перш за все, роботодавець повинен підписати з працівником трудовий договір (також це може бути наприклад umowa zlecenia (договір доручення)). Договір завжди повинен бути укладений у письмовій формі. Крім того, письмова форма також необхідна при зміні його умов.

В залежності від типу договору відрізняються документи для працевлаштування. Основне працівник повинен мати документ, що підтверджує його особу і данні з якого будуть внесені в договір. Також в залежності від договору і професії роботодавець може вимагати трудові книжки з попередніх місць роботи або інші документи, що підтверджують періоди працевлаштування, документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, необхідну для виконання запропонованої роботи, медичну довідку про відсутність протипоказань для роботи на даній посаді (і як згадувалось раніше довідку про інвалідність у випадку осіб з інвалідністю). Диплом з університету та підтвердження трудового стажу йде на користь для працівника. Наприклад до нарахування кількості днів відпустки при трудовому договорі.

Підсумовуючи перелік документів змінюється в залежності від договору по якому особа працює, роботодавця та сфери де функціонує фірма. Серед найважливіших документів/формальностей при працевлаштуванні по трудовому договору можна виділити наступні:

особиста анкета працівника;

довідки з попередніх місць роботи;

атестат про закінчення останнього навчального закладу;

пройдені курси та тренінги;

інші кваліфікації, необхідні для виконання роботи, наприклад, водійське посвідчення, психологічна довідка;

медична довідка про допуск (направлення на медичний огляд);

трудовий договір;

додаткову інформацію про умови працевлаштування - регулює, зокрема, норму робочого часу, порядок виплати винагороди, щорічну відпустку, тривалість періоду попередження про звільнення, порядок ведення обліку робочого часу та підтвердження відсутності на роботі;

PIT-2 (PIT-2 визначає, хто має право розраховувати неоподатковувану суму працівника (до 30000 в календарному/податковому році); якщо працівник має кілька джерел доходу, наприклад, другу роботу, бізнес, пенсію, необхідно перевірити, хто буде розраховувати неоподатковувану суму);

посадові обов'язки працівника;

інформація про рівне ставлення у сфері зайнятості;

свідоцтво про проходження курсу з охорони праці та техніки безпеки (якщо вимагається);

довідка про знання нормативно-правових актів;

інші кадрові документи та додаткові, наприклад, довідка про інвалідність.

При договорі доручення можуть вимагатися деякі документи з вище вказаних, але сама процедура дещо спрощена і потрібно наприклад:

заява замовника;

заява виконавця (договір на виконання конкретної роботи);

таблиця обліку робочого часу (необхідний для договору доручення);

договір про виконання певної роботи, доручення, передачу авторських прав.

Вище згадані документи подані, як приклади. Пакет документів може відрізнятися, оскільки кожний випадок індивідуальний.

Покрокова інструкція, як діяти особам із інвалідністю, щоб отримати роботу?

Знову ж таки, в залежності від ступеня інвалідності та можливостей працівника відрізнятиметься теж і пошуки. Почати можна від найпростіших шляхів - це портали з вакансіями такі як: pracuj.pl, olxpraca та інші. Особи з інвалідністю можуть знайти роботу в такий самий спосіб, як всі інші. Навіть існують вакансії де вказується, що фірма шукає працівника з інвалідністю, оскільки має від цього певні користі, які буду представлені в наступному пункті. Також існують портали з вакансіями для осіб з інвалідністю такі як: poltalento.pl та niepelnosprawni.pl. Якщо потрібна допомога в пошуку можна звернутися до громадських організацій, які допомагають з пошуком роботи для осіб з інвалідністю.

Варто також пам'ятати про центр зайнятості (Urząd Pracy). Це інституція, яка допомагає з пошуком роботи, а додатково для осіб з інвалідністю бувають різні стажі, курси з підвищення кваліфікацій та інші речі, які допомагають пришвидшити пошук роботи. Найкращий варіант звернутися по місцю проживання до центру зайнятості (Urząd Pracy) та отримати актуальні інформації про доступні вакансії.

Важливим аспектом у підготовці до пошуку роботи - правильно створити резюме та мотивувальний лист щоб показати свої компетенції, знання та досвід роботи - без якісного резюме кандидати найчастіше відкидаються вже на початкових етапах набору.

Польська система спрощує чи ускладнює працевлаштування осіб із інвалідністю? (порівняно з українською)

Я не експерт в українському законодавстві у цій сфері, тому мені складно порівняти цей аспект до української системи. Можу порівняти процес працевлаштування у Польщі особи без інвалідності та осіб з інвалідністю. Однозначно Польська система спрощує працевлаштування осіб з інвалідністю через кращі умови для самих працівників та різні пільги для роботодавців.

Працівники в залежності від ступеня інвалідності та виконуваної роботи можуть мати пільги такі як: додаткові дні до щорічної відпустки; додаткова перерва під час робочого дня, що оплачується та інші. Роботодавці також можуть мати різні пільги в залежності від того скільки осіб з інвалідністю та із якими ступенями інвалідності вони працевлаштовують.

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