Україна запропонує Туреччині свої підземні сховища газу

Група “Нафтогаз” прагне поглибити співпрацю у сфері енергетики з Туреччиною, зокрема з її енергетичними компаніями. Про це йшлося на зустрічі очільника “Нафтогазу” Олексія Чернишова з міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром.

Сторони зустрічалися 2 травня у Стамбулі, щоб обговорити українсько-турецьке співробітництво у сфері енергетики.

Зокрема, українська сторона зацікавлена в тому, щоб запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах.

Крім того, під час зустрічі йшлося про розвиток співпраці у сфері трейдингу газу.

“Передусім хочу висловити вдячність Туреччині та її народу за підтримку, яку ви надаєте Україні. Ми зацікавлені у поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Переконаний, що розширення нашого співробітництва сприятиме стабільності та енергетичній безпеці регіону”, - заявив голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

Зауважимо, що Туреччина будує потужне газосховище в районі озера Туз, що в центральній частині країни. Початковий об’єм становить 1,2 мільярда кубометрів, згодом він буде збільшений у кілька етапів, з посиланням на Байрактара передає TRT Haber.

За словами турецького міністра, однією з найважливіших умов, аби бути газовим центром чи торговельним центром, є потужна інфраструктура.

У яких сферах Україна співпрацює з Туреччиною

У березні Україна і Туреччина домовились про електронний обмін інформацією між митницями. Згідно з підписаним документом, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини. Очікується, що інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

Раніше повідомлялося, що Україна та Туреччина досягли важливої домовленості щодо продовження лібералізації вантажних перевезень, відомої як "транспортний безвіз". Завдяки новим умовам, для виконання вантажних та транзитних перевезень між країнами не потрібно буде отримувати спеціальні дозволи, а також передбачається бездозвільний проїзд для в’їзду порожніх вантажівок.

У лютому стало відомо про спільну українсько-турецьку робочу групу з відбудови інфраструктури (UТRТF). Основними пріоритетними напрямками співпраці є відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво тимчасових мостів та шляхопроводів на ключових маршрутах, проєкти з відновлення та розвитку інфраструктури водного транспорту, а також - захист критичної інфраструктури та відновлення житла.

До того ж, за підсумками 2023 року обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною вийшов на максимальний історичний рівень - 8 мільярдів доларів. Незважаючи на війну, турецькі інвестори не тільки не йдуть з України, а й надалі реалізовують в ній свої проєкти.