Украина предложит Турции свои подземные хранилища газа

Группа "Нафтогаз" стремится углубить сотрудничество в сфере энергетики с Турцией, в том числе с ее энергетическими компаниями. Об этом шла речь на встрече главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром.

Стороны встречались 2 мая в Стамбуле, чтобы обсудить украино-турецкое сотрудничество в сфере энергетики.

В частности, украинская сторона заинтересована в том, чтобы предложить свои подземные хранилища для хранения турецких газовых резервов на действительно выгодных и конкурентных условиях.

Кроме того, во время встречи речь шла о развитии сотрудничества в сфере трейдинга газа.

«Прежде всего, хочу выразить благодарность Турции и ее народу за поддержку, которую вы оказываете Украине. Мы заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества, в частности, с энергетическими компаниями Турции. Убежден, что расширение нашего сотрудничества будет способствовать стабильности и энергетической безопасности региона», - заявил глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев.

Отметим, что Турция строит мощное газохранилище в районе озера Туз, расположенного в центральной части страны. Первоначальный объем составляет 1,2 миллиарда кубометров, впоследствии он будет увеличен в несколько этапов, со ссылкой на Байрактара передает TRT Haber.

По словам турецкого министра, одним из важнейших условий, чтобы быть газовым или торговым центром, является мощная инфраструктура.

В каких отраслях Украина сотрудничает с Турцией

В марте Украина и Турция договорились об электронном обмене информацией между таможнями. Согласно подписанному документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции. Ожидается, что информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция достигли важной договоренности по продолжению либерализации грузовых перевозок, известной как "транспортный безвиз". Благодаря новым условиям для выполнения грузовых и транзитных перевозок между странами не нужно будет получать специальные разрешения, а также предусматривается безразрешительный проезд для въезда пустых грузовиков.

В феврале стало известно о совместной украинско-турецкой рабочей группе по восстановлению инфраструктуры (UTRTF). Основными приоритетными направлениями сотрудничества являются восстановление дорожной инфраструктуры и строительство временных мостов и путепроводов на ключевых маршрутах, проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры водного транспорта, а также защита критической инфраструктуры и восстановление жилья.

К тому же, по итогам 2023 года объем торговли между Турцией и Украиной вышел на максимальный исторический уровень – 8 миллиардов долларов. Несмотря на войну, турецкие инвесторы не только не уходят из Украины, но и дальше реализуют в ней свои проекты.