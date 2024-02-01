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Украина совместно с Турцией создала рабочую группу по восстановлению инфраструктуры
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время встречи с министром торговли Турции Омером Болатом и министром транспорта и инфраструктуры Абдулкадиром Уралоглу в Стамбуле сообщил, что в рамках Форума по восстановлению Украины была создана Совместная рабочая украино-турецкая группа по восстановлению (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force, UТRТF).
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, основными приоритетными направлениями сотрудничества UTRTF является восстановление дорожной инфраструктуры и строительство временных мостов и путепроводов на ключевых маршрутах; проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры водного транспорта, а также – защита критической инфраструктуры и восстановление жилья.
Кубраков отметил, что стороны обсудили разработку предложений и проектных решений по развитию акватории и морских портов Украины. Кроме того, турецкие партнеры выражают готовность к сотрудничеству в случае возобновления авиадвижения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Видим готовность компаний инвестировать в развитие морской логистики и инфраструктуры. Также дороги. Турецкий бизнес имеет большой опыт, в частности в возведении Запорожского и Кременчугского мостов и зарекомендовал себя как надежный партнер", - написал он.
Кубраков добавил, что турецкие государственные и бизнес-структуры обладают значительным опытом восстановления инфраструктуры после войн в Афганистане и Ираке.
Добавим, что Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подпишут меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море для повышения безопасности судоходства и поддержки жизненно важного экспорта украинского зерна.