Три страны НАТО будут разминировать Черное море

Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подпишут меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море для повышения безопасности судоходства и поддержки жизненно важного экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что министры обороны Турции, Румынии и Болгарии 11 января подпишут в Стамбуле меморандум о взаимопонимании по созданию Военно-морской группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea), которая будет контролировать операции миссий по разминированию.

Издание напоминает, что страна-агрессор РФ заминировала побережье Черного моря Украины еще в начале вторжения.

Некоторые мины с тех пор оказались в черноморских водах стран-членов НАТО, создавая угрозу судоходству и усложняя усилия Украины по прорыву российской морской блокады.

"Деятельность MCM Black Sea носит исключительно мирный характер и не направлена против какой-либо другой страны. Ожидается, что она поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками, не заменяя присутствие НАТО и текущую деятельность по сдерживанию и обороне в районе Черного моря", – заявили в министерстве обороны Болгарии.

Министерство обороны Румынии в свою очередь подчеркнуло, что инициатива "будет способствовать укреплению союзнической позиции сдерживания и обороны восточного фланга".

В операции будут задействованы корабли разминирования, патрульные корабли, вертолеты и беспилотники. Ожидается, что Турция будет играть решающую роль, поскольку у страны больше всего кораблей, способных выполнять операции по разминированию.

Минная опасность в Черном море

5 октября турецкое грузовое судно подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии. Корабль получил незначительные повреждения.

А 20 сентября в Черном море на расстоянии около 40 км от берега Румынии произошел взрыв на грузовом судне Seama, вероятно, из-за столкновения с миной. Экипаж удалось спасти.

Ранее правительство Британии, ссылаясь на данные своей разведки, предупреждало, что Россия может использовать морские мины для поражения гражданских судов в Черном море и, в частности, устанавливая их на подходе к украинским портам.

Заметим, движение судов в порты Большой Одессы временным коридором, организованным Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на постоянные атаки страны-агрессора РФ.