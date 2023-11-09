Український коридор: попри атаки РФ на портову інфраструктуру рух суден не припиняється

Рух суден до портів Великої Одеси тимчасовим коридором, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри постійні атаки країни-агресора РФ.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що наразі 6 суден з 231 тис тонн агропродукції на борту вийшли з портів Одеси та рухаються у напрямку Босфору. Ще 5 суден очікують на захід до портів під завантаження.

У Мінвідновленні зауважують, що рух суден тимчасовим коридором не припинявся попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру.

Так, з 8 серпня 2023 року 91 судно експортувало 3,3 млн тонн агро- та метало- продукції, 116 суден зайшли під завантаження до портів Одеса, Чорноморськ та Південний.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб протистояти атакам країни-агресора на портову інфраструктуру. Світ вже зрозумів, що для країни-агресора не існує принципів міжнародного права і ми вдячні партнерам за підтримку засобами ППО", - підкреслили у Мінвідновленні.

Зазначимо, одна людина загинула 8 листопада внаслідок російського ракетного обстрілу цивільного судна під час заходу в порт у Одеській області. Ракета влучила в надбудову судна під прапором Ліберії. Внаслідок атаки поранено трьох громадян Філіппін, що є членами екіпажу корабля.

Це вже 21-а цілеспрямована атака Росії після виходу з зернової угоди. За цей час вона пошкодила понад 160 об’єктів інфраструктури та 122 транспортних засоби.

Судноплавство у Чорному морі

У липні Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

За останні кілька тижнів десятки кораблів дісталися до основних українських портів Чорного моря без інцидентів, ігноруючи погрози Росії атакувати судна в цьому районі. Це свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після зупинки "зернового коридору", погодженого з Росією, виправдалася. Загалом, коридором скористувалися 57 суден в обидві сторони.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що експортний потенціал українських портів знизився на 40%.