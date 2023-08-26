З Одеси вийшло вже друге судно після зупинки участі Росії в "зерновій угоді"

Зранку 26 серпня з порту Одеси вийшов балкер Primus під прапором Ліберії. Судно вирушило до болгарського міста Варна.

Про це повідомив керівник проєкту "Інституту чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Другий пішов. Тримаємо кулаки, віримо в ЗСУ — ВМСУ", — сказав він.

Primus має прибути до порту призначення близько 13:00, 27 серпня. Судно прибуло до Одеси ще 20 лютого 2022 року з грецького порту Перама. Тоді балкер мав назву Polarstar. Проте під час перебування в Одесі у нього змінився власник. Тепер замість грецької Erma Marine SA ним володіє Nova Polar із Сінгапуру.

Маршрут руху балкера Primus. Фото: Facebook/ Andrii Klymenko

Primus став другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди". Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу.

Після призупинення роботи "зернового коридору" компанії, що займаються судноплавством та страхуванням, висловили стурбованість щодо безпеки. Зважаючи на те, що російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

В свою чергу Україна створила новий "гуманітарний коридор", зазначивши, що він буде використовуватися в першу чергу для евакуації суден, які застрягли в українських портах.