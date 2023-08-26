Из Одессы вышло уже второе судно после остановки участия России в "зерновом соглашении"

Утром 26 августа из порта Одессы вышел балкер Primus под флагом Либерии. Судно отправилось в болгарский город Варна.

Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко.

"Второй пошел. Держим кулаки, верим в ВСУ - ВМСУ", - сказал он.

Primus прибудет в порт назначения около 13:00, 27 августа. Судно прибыло в Одессу еще 20 февраля 2022 года из греческого порта Перама. Тогда балкер назывался Polarstar. Однако во время пребывания в Одессе у него сменился владелец. Теперь вместо греческой Erma Marine SA им владеет Nova Polar из Сингапура.

Маршрут балкера Primus. Фото: Facebook/ Andrii Klymenko

Primus стал вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения". Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга.

После приостановки работы "зернового коридора" компании, занимающихся судоходством и страхованием, выразили обеспокоенность по безопасности. Учитывая, что российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего - в Одесской области.

В свою очередь, Украина создала новый "гуманитарный коридор", отметив, что он будет использоваться в первую очередь для эвакуации судов, застрявших в украинских портах.