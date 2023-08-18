Первое судно, вышедшее из порта Одессы гумкоридором, прибыло в Стамбул, — Reuters

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, первым покинувший заблокированный Россией черноморский порт Одесса через украинский коридор, прибыл в Стамбул.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Joseph Schulte прибыл в порт Одесса с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину .

Когда Киев объявил о "гуманитарном коридоре" в Черном море для освобождения грузовых судов, контейнеровоз стал первым, кто решил им воспользоваться, несмотря на отсутствие гарантий со стороны РФ.

Россия вышла из "зернового соглашения", поэтому компании, занимающиеся судоходством и страхованием, выразили обеспокоенность по безопасности. Учитывая, что российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В свою очередь, Украина создала новый "гуманитарный коридор", отметив, что он будет использоваться в первую очередь для эвакуации судов, застрявших в украинских портах.