- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Первое судно, вышедшее из порта Одессы гумкоридором, прибыло в Стамбул, — Reuters
Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, первым покинувший заблокированный Россией черноморский порт Одесса через украинский коридор, прибыл в Стамбул.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Joseph Schulte прибыл в порт Одесса с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину .
Когда Киев объявил о "гуманитарном коридоре" в Черном море для освобождения грузовых судов, контейнеровоз стал первым, кто решил им воспользоваться, несмотря на отсутствие гарантий со стороны РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Россия вышла из "зернового соглашения", поэтому компании, занимающиеся судоходством и страхованием, выразили обеспокоенность по безопасности. Учитывая, что российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.
В свою очередь, Украина создала новый "гуманитарный коридор", отметив, что он будет использоваться в первую очередь для эвакуации судов, застрявших в украинских портах.