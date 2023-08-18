АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Політика
Дата публікації

Перше судно, яке вийшло з порту Одеси гумкоридором, прибуло у Стамбул, — Reuters

гуманітаринй коридор в чорному морі
Перше судно з Одеського порту вийшло з 16 липня. Фото: Facebook Олександра Кубракова

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу, який першим покинув заблокований Росією чорноморський порт Одеса через український коридор, прибув до порту у Стамбулі.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.

Зауважується, що Joseph Schulte прибув до порту Одеса з 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Коли Київ оголосив про "гуманітарний коридор" у Чорному морі для звільнення вантажних суден, контейнеровоз став першим, хто вирішив ним скористатися, незважаючи на відсутність гарантій з боку РФ.

Росія вийшла з "зернової угоди", через це компанії, що займаються судноплавством та страхуванням, висловили стурбованість щодо безпеки. Зважаючи на те, що російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

В свою чергу Україна створила новий "гуманітарний коридор", зазначивши, що він буде використовуватися в першу чергу для евакуації суден, які застрягли в українських портах.

Автор:
Віта Молодан