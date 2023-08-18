Перше судно, яке вийшло з порту Одеси гумкоридором, прибуло у Стамбул, — Reuters

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу, який першим покинув заблокований Росією чорноморський порт Одеса через український коридор, прибув до порту у Стамбулі.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.

Зауважується, що Joseph Schulte прибув до порту Одеса з 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Коли Київ оголосив про "гуманітарний коридор" у Чорному морі для звільнення вантажних суден, контейнеровоз став першим, хто вирішив ним скористатися, незважаючи на відсутність гарантій з боку РФ.

Росія вийшла з "зернової угоди", через це компанії, що займаються судноплавством та страхуванням, висловили стурбованість щодо безпеки. Зважаючи на те, що російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

В свою чергу Україна створила новий "гуманітарний коридор", зазначивши, що він буде використовуватися в першу чергу для евакуації суден, які застрягли в українських портах.