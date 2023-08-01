Три вантажні судна зайшли в український порт попри блокаду РФ: як їм це вдалося

У неділю, 30 липня, попри вихід РФ із "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям, прибули до одного з українських зернових терміналів в Ізмаїльському порту в дельті Дунаю.

Вони стали першими іноземними суднами, які прибули до українських портів після виходу Росії із "зернової угоди".

Як пише Forbes, грецьке та ізраїльське судна пливли у напрямку порту Ізмаїл від Босфору, а турецько-грузинське судно – з північної Туреччини.

Жодне судно не приховувало курсу та кожне йшло з увімкненими транспондерами під спостереженням чотирьох розвідувальних, не озброєних літаків НАТО.

За кораблями спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США і літак раннього попередження E-3 від НАТО.

Також на чергуванні в Румунії у той час перебували винищувачі НАТО, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16.

За даними Forbes, судна в Україні завантажать зерном, після чого вони повернуться тим же маршрутом.

"Успішне долання блокади може сигналізувати міжнародним вантажовідправникам про те, що відновлювати операції з українських портів досить безпечно", - підсумовує Forbes.

Нагадаємо, що через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи роботу портів на узбережжі Чорного моря, які були в ній задіяні, фактично було заблоковано. Більше того, після виходу з угоди, термін дії якої закінчився після 17 липня, армія РФ почала завдавати ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська.

До цього через обмеженість можливостей "зернового коридору" Україна активно використовувала для експорту й порти на Дунаї, які через це вийшли на рекордні показники вантажообігу, проте 24 липня Росія вперше завдала ударів і по цій інфраструктурі: ударними дронами був атакований порт Рені, що розташований за лічені кілометри від одного з найбільших міст Румунії Галаца.