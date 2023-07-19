Міністр агрополітики назвав строки відновлення порту "Чорноморськ"

Російський ракетний удар в ніч з 18 на 19 липня вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ", для його повноцінного відновлення знадобиться не менше року, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

"Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації!", - зазначив міністр.

Також він підкреслив, що країна-агресор РФ 18 та 19 липня обстріляла ракетами зернові термінали та портову інфраструктура в портах Одеси та Чорноморська, які були задіяні в "зерновій ініціативі" .

За даними відомства, ракетний удар в ніч на 19 липня вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення постраждалих об’єктів знадобиться не менше року .

Микола Сольський констатував, що країна-агресор РФ вкотре довела, що людські цінності для неї є порожнім звуком, а довіри до її слів як не було, так і немає.

"Якщо ми не зможемо експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання! Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зросте ціна на збіжжя і не всі країни зможуть дозволити собі купувати с/г продукцію, а значить ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, мʼясо", - наголосив Микола Сольський.

Постраждале зерносховище. Джерело фото: сайт Мінагрополітики https://minagro.gov.ua/news/mikola-solskij-pro-obstril-rosiyanami-morskih-portiv-lyudstvo-opinilosya-v-zaruchnikah-u-krayini-terorista-yaka-shantazhuye-ves-svit-golodom

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 19 липня заслухав на селекторній нараді інформацію про нічні російські удари по Одещині та іншим регіонам. Він дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури.

Загалом, російські окупанти вночі 19 липня атакували Україну ракетами та безпілотниками з південного напрямку. Сили ППО знищили 37 повітряних цілей.

Одеську область ворог атакував десятками ракет та безпілотників, внаслідок чого пошкоджені будинки, зерновий і олійний термінал, промисловий об'єкт та туристичні бази. Постраждали понад 10 людей.

Напередодні вночі, 18 липня, Росія також атакувала портову інфраструктуру в Одеській області.