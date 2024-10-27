Ціни на капусту в Україні почали знижуватися: скільки коштує овоч

В Україні цього тижня на ринку білокачанної капусти помітне зниження цін. Це відбувається через надлишок продукції на ринку, особливо капусти середньопізніх сортів, яку можна зберігати протягом тривалого часу.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Наразі в більшості фермерських господарств ще тривають збиральні роботи, що підвищує пропозицію на ринку. Попит, однак, залишається невисоким, а закупівлі переважно відбуваються дрібними партіями. Це пов'язано з обмеженим терміном зберігання капусти невисокої якості, яку наразі найчастіше пропонують аграрії.

Яка ціна капусти

Ціни наразі коливаються в межах 15-23 грн за кг (0,36-0,56 дол./кг) і вони знизились на 16% порівняно з минулим тижнем. Різниця в ціновому діапазоні пов’язана з різними характеристиками продукції за якістю: фермери продають капусту з різним ступенем придатності до зберігання.

Попри зниження, середній рівень цін на капусту все ще значно перевищує торішні показники — приблизно в 2,9 рази.

Проте, за словами експертів, ціни можуть продовжити падати через збільшення пропозиції на ринку, оскільки збір урожаю триває завдяки сприятливим погодним умовам. Це ставить аграріїв у ситуацію, коли їм доведеться поступатися ціною, якщо попит не зросте.

Трійка найвідоміших виробників капусти

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводять випробування нових сортів і гібридів різних видів капусти усіх зарубіжних насіннєвих компаній, що представлені в Україні. Компанія є лідером з виробництва богатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі, цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Напрямки роботи: вирощування і реалізація зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, тваринництво, рибництво та інше. Сільськогосподарська продукція компанії ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

Фермерське господарство "Овочі Поділля" також є великим виробником капусти. Крім цього овоча, воно займається вирощуванням зернових і бобових культур, баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів,а також розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів, свиней.

Які ціни на інші овочі

Холодна погода, що встановилася на більшій частині території України, спричинила різке зниження обсягів пропозиції тепличних огірків, що призвело до стрімкого зростання цін у цьому сегменті ринку.

Українські тепличні комбінати знову підвищують ціни на помідори. Причиною такої ситуації є обмежена пропозиція томату на ринку. Більшість дрібних виробників зараз практично завершили реалізацію і пропонують овоч тільки дрібним оптом.

За даними цінового моніторингу проєкту, тепличні томати надходять у продаж у діапазоні 55-65 грн/кг.

На ринку картоплі в Україні не вщухає ажіотаж, навіть попри те, що досі триває збирання цієї продукції у господарствах. Лише за останній тиждень ціна на цей овоч зросла в середньому на 19%.

А от ціни на цибулю в Україні цього тижня почали поступово знижуватися через збільшення пропозиції на ринку. Фермери намагаються розпродати непридатну для тривалого зберігання продукцію. Наразі фермери пропонують до продажу цибулю оптовими партіями по 8-14 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.