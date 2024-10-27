Цены на капусту в Украине начали снижаться: сколько стоит овощ

В Украине на этой неделе на рынке белокочанной капусты заметно снижение цен. Это происходит из-за избытка продукции на рынке, особенно капусты среднепоздних сортов, которую можно хранить в течение длительного времени.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Сейчас в большинстве фермерских хозяйств продолжаются уборочные работы, что повышает предложение на рынке. Спрос, однако, остается невысоким, а закупки в основном происходят мелкими партиями. Это связано с ограниченным сроком хранения капусты невысокого качества, которую сейчас чаще всего предлагают аграрии.

Какая цена капусты

Цены пока колеблются в пределах 15-23 грн за кг (0,36-0,56 долл./кг), и они снизились на 16% по сравнению с прошлой неделей. Разница в ценовом диапазоне связана с разными характеристиками продукции по качеству: фермеры продают капусту с разной степенью годности.

Несмотря на понижение, средний уровень цен на капусту все еще значительно превышает прошлогодние показатели — примерно в 2,9 раза.

Однако, по словам экспертов, цены могут продолжить падать из-за увеличения предложения на рынке, поскольку сбор урожая продолжается благодаря благоприятным погодным условиям. Это ставит аграриев в ситуацию, когда им придется уступать цене, если спрос не увеличится.

Тройка известнейших производителей капусты

" ВПК-Агро " – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. На базе хозяйства проводят испытания новых сортов и гибридов разных видов капусты всех представленных в Украине зарубежных семенных компаний. Компания является лидером по производству многих видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука, сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания" – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Направления работы: выращивание и реализация зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, животноводство, рыбоводство и другое. Сельскохозяйственная продукция компании ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.

Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" также является крупным производителем капусты. Кроме этого овоща, оно занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов, а также разведение другого крупного рогатого скота и буйволов, свиней.

Какие цены на другие овощи

Холодная погода, установившаяся на большей части территории Украины, повлекла за собой резкое снижение объемов предложения тепличных огурцов, что привело к стремительному росту цен в этом сегменте рынка.

Украинские тепличные комбинаты снова повышают цены на помидоры. Причиной такой ситуации есть ограниченное предложение томата на рынке. Большинство мелких производителей сейчас практически завершили реализацию и предлагают овощ только мелким оптом.

По данным ценового мониторинга проекта, тепличные томаты поступают в продажу в диапазоне 55-65 грн/кг.

На рынке картофеля в Украине не утихает ажиотаж, даже несмотря на то, что до сих пор идет сбор этой продукции в хозяйствах. Только за последнюю неделю цена на этот овощ выросла в среднем на 19%.

А вот цены на лук в Украине на этой неделе начали постепенно снижаться из-за увеличения предложения на рынке. Фермеры пытаются распродать непригодную для продолжительного хранения продукцию. Пока фермеры предлагают к продаже лук оптовыми партиями по 8-14 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой недели.