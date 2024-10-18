В Украине продолжают дорожать огурцы: какие цены

Холодная погода, установившаяся на большей части территории Украины, повлекла за собой резкое снижение объемов предложения тепличных огурцов, что привело к стремительному росту цен в этом сегменте рынка.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, на цену также оказывает влияние отсутствие конкуренции со стороны импорта и высокий спрос со стороны местных оптовых и розничных компаний.

Сезон реализации огурцов в украинских тепличных хозяйствах близится к завершению, и фермеры занимаются зачисткой теплиц, предлагая продукцию преимущественно мелким оптом.

Какие цены на огурцы

Несмотря на то что качество последних партий огурцов значительно снизилось, это не мешает продавцам повышать цены. Цены на огурцы выросли на 26% с начала недели и сейчас колеблются в пределах 65-80 грн/кг ($1,58-1,94/кг), в зависимости от качества и объемов.

Эксперты отмечают, что такая ситуация может стимулировать импортеров к началу поставок огурцов на следующей неделе. Это может приостановить рост цен на местную продукцию под давлением более доступного импорта.

Какие цены на другие овощи

Украинские тепличные комбинаты снова повышают цены на помидоры. Причиной такой ситуации есть ограниченное предложение томата на рынке. Большинство мелких производителей сейчас практически завершили реализацию и предлагают овощ только мелким оптом.

По данным ценового мониторинга проекта, тепличные томаты поступают в продажу в диапазоне 55-65 грн/кг.

На рынке картофеля в Украине не утихает ажиотаж, даже несмотря на то, что до сих пор идет сбор этой продукции в хозяйствах. Только за последнюю неделю цена на этот овощ выросла в среднем на 19%.

А вот цены на лук в Украине на этой неделе начали постепенно снижаться из-за увеличения предложения на рынке. Фермеры пытаются распродать непригодную для продолжительного хранения продукцию. Пока фермеры предлагают к продаже лук оптовыми партиями по 8-14 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Экспорт тепличных огурцов

Добавим, что экспорт тепличных овощей (огурцов и помидоров) из Украины во второй половине 2024 года продолжил расти, но темпы остаются умеренными. После значительного падения в 2022 году, в 2023-2024 годах, объемы экспорта начали возобновляться, хотя и не столь быстро, чтобы Украина снова стала нетто-экспортером тепличной продукции.

Так, например, в мае 2023 года более 200 тонн украинских тепличных огурцов было экспортировано в Эстонию и Польшу, что стало одним из положительных сигналов для рынка, но пока этого недостаточно для возобновления позиций.