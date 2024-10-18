В Україні продовжують дорожчати огірки: які ціни

Холодна погода, що встановилася на більшій частині території України, спричинила різке зниження обсягів пропозиції тепличних огірків, що призвело до стрімкого зростання цін у цьому сегменті ринку.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними аналітиків, на ціну також впливає відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит з боку місцевих оптових і роздрібних компаній.

Сезон реалізації огірків в українських тепличних господарствах наближається до завершення, і наразі фермери займаються зачисткою теплиць, пропонуючи продукцію переважно дрібним оптом.

Які ціни на огірки

Незважаючи на те, що якість останніх партій огірків значно знизилася, це не заважає продавцям підвищувати ціни. Ціни на огірки зросли на 26% з початку тижня і наразі коливаються в межах 65-80 грн/кг ($1,58-1,94/кг), залежно від якості та обсягів.

Експерти зазначають, що така ситуація може стимулювати імпортерів до початку постачань огірків вже наступного тижня. Це може призупинити зростання цін на місцеву продукцію під тиском більш доступного імпорту.

Які ціни на інші овочі

Українські тепличні комбінати знову підвищують ціни на помідори. Причиною такої ситуації є обмежена пропозиція томату на ринку. Більшість дрібних виробників зараз практично завершили реалізацію і пропонують овоч тільки дрібним оптом.

За даними цінового моніторингу проєкту, тепличні томати надходять у продаж у діапазоні 55-65 грн/кг.

На ринку картоплі в Україні не вщухає ажіотаж, навіть попри те, що досі триває збирання цієї продукції у господарствах. Лише за останній тиждень ціна на цей овоч зросла в середньому на 19%.

А от ціни на цибулю в Україні цього тижня почали поступово знижуватися через збільшення пропозиції на ринку. Фермери намагаються розпродати непридатну для тривалого зберігання продукцію. Наразі фермери пропонують до продажу цибулю оптовими партіями по 8-14 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Експорт тепличних огірків

Додамо, експорт тепличних овочів (огірків та помідорів) з України у другій половині 2024 року продовжив зростати, але темпи залишаються помірними. Після значного падіння у 2022 році, у 2023-2024 роках обсяги експорту почали відновлюватися, хоча й не настільки швидко, щоб Україна знову стала нетто-експортером тепличної продукції.

Так, наприклад, у травні 2023 року понад 200 тонн українських тепличних огірків було експортовано до Естонії та Польщі, що стало одним із позитивних сигналів для ринку, але поки цього недостатньо для значного відновлення позицій​.