Министр агрополитики назвал сроки восстановления порта "Черноморск"

Российский ракетный удар в ночь с 18 на 19 июля вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск", для его полноценного восстановления понадобится не менее года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

"Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны-террориста, шантажирующей весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией!", - отметил министр.

Также он подчеркнул, что страна-агрессор РФ 18 и 19 июля обстреляла ракетами зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах Одессы и Черноморска, которые были задействованы в "зерновой инициативе" .

По данным ведомства, ракетный удар в ночь на 19 июля вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года .

Николай Сольский констатировал, что страна-агрессор РФ еще раз доказала, что человеческие ценности для нее являются пустым звуком, а доверия к ее словам как не было, так и нет.

Пострадавшее зернохранилище. Источник фото: сайт Минагрополитики https://minagro.gov.ua/news/mikola-solskij-pro-obstril-rosiyanami-morskih-portiv-lidstvo-opinilosya-v-zaruchnikah-u-krayini-terorista-yaka-shantazhuye-ves -svit-golodom

"Если мы не сможем экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания! Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но и мира. Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать с/х продукцию, а значит цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", - подчеркнул Николай Сольский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 19 июля заслушал на селекторном совещании информацию о ночных российских ударах по Одесщине и другим регионам. Он дал поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры.

В общем, российские оккупанты ночью 19 июля атаковали Украину ракетами и беспилотниками с южного направления. Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей.

Одесскую область враг атаковал десятками ракет и беспилотников, в результате чего повреждены дома, зерновой и масляный терминал, промышленный объект и туристические базы. Пострадали более 10 человек.

Накануне ночью 18 июля Россия также атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области.