Польща та Словаччина також хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна

Польща та Словаччина виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року, відкинувши побоювання, що вихід РФ із зернової угоди може призвести до перебоїв у постачанні продовольства. Про це пише Bloomberg.

За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телюса, він не бачить істотних аргументів для того, щоб чинна заборона закінчилася в середині вересня.

"Я сподіваюся, що ембарго не закінчиться, що ми зможемо добитися його продовження в нашій коаліції з п’яти країн ЄС", – сказав польський урядовець.

Як зазначає Bloomberg, Україна неодноразово закликала ЄС скасувати обмеження щодо зернових, заявляючи, що ці заходи допомагають Кремлю посилити тиск на економіку країни. Напруженість, ймовірно, лише зросте після того, як Росія заявила про вихід із зернової угоди, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден із українських чорноморських портів.

Європейська комісія раніше сигналізувала про плани зменшити й поступово скасувати тимчасові обмеження, які стосуються країн Східної Європи. А після рішення РФ щодо Чорноморської ініціативи в ЄС пообіцяли, що "докладуть усіх зусиль" для підтримки стабільних поставок сільськогосподарської продукції з України на світові ринки "шляхами солідарності".

Однак міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш заявив, що представники п’яти країн ЄС зустрінуться у Варшаві 19 липня. Вони підготують заяву для Європейської комісії, щоб продовжити заборону на імпорт українського продовольства, а також поширити її на інші товари.

"Ми всіляко підтримуємо Україну, але за умови, що імпорт продовольства не може спотворювати внутрішній ринок. Ми перебуваємо в процесі збору врожаю, і деякі наші склади заповнені через минулий імпорт зерна", – висловився він.

При цьому Біреш додав, що Єврокомісія, ймовірно, не підтримає розширення заборони.

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпака та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці заходи діятимуть до 15 вересня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна хоче дотримуватися чинної політики щодо імпорту українського продовольства й після цієї дати. Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда висловлював сподівання на якнайшвидше скасування обмежень.

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