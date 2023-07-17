Вихід РФ із зернової угоди: міжнародні компанії переглядають страхування суден

Міжнародні страхові компанії розглядають можливість заморозити страхування для будь-яких суден, які бажають плисти в Україну після того, як Росія 17 липня заявила про вихід із "зернової угоди", яка дозволяла безпечно експортувати українське зерно із Чорноморських портів.

Про це пише видання Reuters.

"Через крах угоди про Чорноморський коридор більшість судновласників тепер утримаються від заходів в українські порти", — сказав Крістіан Вінтер Крістенсен, операційний директор данської судноплавної групи NORDEN.

Страхування було життєво важливим для забезпечення поставок через "зерновий коридор" і через рішення Росії вийти з угоди, страховиками переглядаються можливості продовження певної форма покриття збитків у разі пошкодження судна.

Видання пише, що деякі страховики намагатимуться отримати перевагу, значно підвищивши ставки, а інші перестануть пропонувати страховку. Страховий ринок Lloyd's of London вже включив Чорноморський регіон до списку високого ризику.

"Річне страхування залишається в силі, але рейси до перелічених районів оцінюватимуться індивідуально", — сказав Ніл Робертс, керівник морського та авіаційного відділу Lloyd's Market Association (LMA), який представляє інтереси всіх андеррайтингових компаній Lloyd's.

За інформацією Reuters, деякі додаткові страхові внески від військових ризиків, які стягуються при в'їзді в акваторію Чорного моря, необхідно поновлювати кожні сім днів. Вони вже коштують тисячі доларів і, як очікується, зростуть, тоді як судновласники можуть не схотіти дозволити своїм суднам увійти в зону бойових дій без згоди Росії.

Вихід РФ із "зернової угоди": що відомо на даний час

Останнє судно, яке прибуло в Україну в рамках Чорноморської зернової ініціативи, вранці 16 липня залишило порт Одеси. Йдеться про суховантаж TQ Samsun, що ходить під турецьким прапором.

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю африканським журналістам, повідомив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина. Він нагадав, що існує дві угоди: між Україною, Туреччиною і Організацією Обʼднаних Націй, а також між Росією, Туреччиною і ООН.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що “зернова угода”, скоріш за все, скасована не буде. На його думку, попри всі заяви президент РФ Володимир Путін зацікавлений у її продовженні.

Він вважає, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх та дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.

Попри це, ввечері 17 липня, представник ООН підтвердив, що офіс відомства у Стамбулі, отримав письмове повідомлення від Росії про те, що вони припиняють участь в українській зерновій угоді.

Окрім цього, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав листа президенту РФ Володимиру Путіну з новими ідеями щодо збереження зернової угоди, зокрема, стосовно допуску "Россільгоспбанку" до системи SWIFT. Однак ця пропозиція залишилася без уваги з боку Кремля.