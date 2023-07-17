Зернова угода. В Офісі президента пропонують створити військові патрулі для охорони коридору

Зерновий коридор могли б охороняти військові патрулі, але чи знайдуться охочі створити таку патрульну поліцію – інше питання. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що зерно не може бути законною військовою ціллю, а Чорне море не є внутрішньою акваторією Росії та не регулюється її юрисдикцією.

"Замість того, щоб видати мандат на відповідні юридичні дії, забезпечити військовий патруль зернових коридорів уздовж міжнародно визнаних кордонів і вказати РФ на неприпустимість перешкоджання руху кораблів у межах міжнародного права, – продовжується сеанс публічних принижень та благання агресора і порушника проявити прихильність. Чи знайдуться охочі створити умовну патрульну поліцію – інше питання. Головне позначити позицію: міжнародне право є, і порушувати його не можна", – висловився чиновник.

Вихід РФ із зернової угоди: що відомо

Зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року і з тих пір кілька разів продовжувалася. Сьогодні, 17 липня, термін її дії спливає, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Ще до крайнього продовження угоди в Москві погрожували вийти з домовленостей, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, у РФ хочуть відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Посол України в Туреччині Василь Боднар пояснював, що зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.

А заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський уже після заяви РФ про вихід із угоди зазначив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.