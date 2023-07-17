Зерновое соглашение. В Офисе президента предлагают создать военные патрули для охраны коридора

Зерновой коридор могли бы охранять военные патрули, но найдутся ли желающие создать такую патрульную полицию – другой вопрос. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что зерно не может быть законной военной целью, а Черное море не является внутренней акваторией России и не регулируется ее юрисдикцией.

"Вместо того, чтобы выдать мандат на соответствующие юридические действия, обеспечить военный патруль зерновых коридоров вдоль международно признанных границ и указать РФ на недопустимость препятствования движению кораблей в рамках международного права, – продолжается сеанс публичных унижений и мольба агрессора и нарушителя проявить благосклонность. Найдутся ли желающие создать условную патрульную полицию – другой вопрос. Главное обозначить позицию: международное право есть, и нарушать его нельзя", – высказался чиновник.

Выход РФ из зерновой сделки: что известно

Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалось. Сегодня, 17 июля, срок ее действия истекает, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе .

Еще до крайнего продления соглашения в Москве угрожали выйти из договоренностей, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, в РФ хотят возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснял, что зерновое соглашение не предполагает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

А заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

В свою очередь президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения отметил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.