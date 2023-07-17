Эрдоган отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что "зерновое соглашение", скорее всего, не будет отменено. По его мнению, несмотря на все заявления президент РФ Владимир Путин заинтересован в ее продолжении.

Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

"Несмотря на сегодняшнее заявление, я думаю, что российский президент Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Возможно, в это время мы сделаем шаги с помощью телефонного разговора с Путиным", - сказал Эрдоган.

Он считает, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

В свою очередь, в российском МИДе заявляют, что через год итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят неприятно. Российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставка запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными, а значит, ООН не выполнила ни одного из пяти условий России.

В результате российская сторона возражает против дальнейшего продления зернового соглашения. Это означает, что РФ:

отзывает гарантии безопасности судоходства,

сворачивает морской гуманитарный коридор,

восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря,

расформирует СКЦ в Стамбуле.

Напомним, спикер российского диктатора Дмитрий Песков в понедельник, 17 июля, заявив, что Россия прекращает участие в Черноморской зерновой инициативе. Москва готова вернуться к "зерновому соглашению", но при условии, что его договоренность по РФ будет выполнена.

На прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить соглашение в обмен на подключение дочерней компании российского сельского банка к международной платежной системе SWIFT.