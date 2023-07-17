Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що “зернова угода”, скоріш за все, скасована не буде. На його думку, попри всі заяви президент РФ Володимир Путін зацікавлений у її продовженні.

Про це пише турецьке видання Anadolu.

"Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що російський президент Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав. Можливо, тим часом ми зробимо кроки за допомогою телефонної розмови з Путіним", - сказав Ердоган.

Він вважає, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх та дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.

В свою чергу, у російському МЗС заявляють, що через рік підсумки роботи з реалізації зазначених домовленостей виглядають невтішно. Російські банківські платежі, страхування та транспортна логістика, постачання запчастин та закордонні активи виявилися повністю заблокованими, а отже ООН не виконала жодну з п’яти умов Росії.

Внаслідок цього, російська сторона заперечує проти подальшого продовження зернової угоди. Це означає що РФ:

відкликає гарантії безпеки судноплавства,

згортає морський гуманітарний коридор,

відновлює режим тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря,

розформовує СКЦ у Стамбулі.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков у понеділок, 17 липня, заявив, що Росія припиняє участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Москва згодна повернутися до "зернової угоди", але за умови, що її домовленості щодо РФ буде виконано.

Минулого тидня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити угоду, в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до міжнародної платіжної системи SWIFT.