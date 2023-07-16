США попередили Росію про "величезні" дипломатичні наслідки у разі виходу з "зернової угоди"

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван зазначає, що у разі непродовження Чорноморської зернової ініціативи Росія зіткнеться із серйозними дипломатичними наслідками.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS. Водночас радник Джозефа Байдена наголосив, що не володіє інформацією, яке остаточне рішення ухвалить російський президент щодо "зернової угоди".

"Я не можу передбачити, що зробить Володимир Путін. Він був усюди довкола цієї ініціативи протягом останніх багатьох місяців. Можливо, що Росія виходить з неї, можливо, вони продовжать її", - зазначив він.

При цьому Салліван зазначив, що якщо РФ насправді вийде з угоди, то решта світу "погляне на це і скаже, що Росія відвернулася" від того, аби країни глобального Півдня і Африки, Латинської Америки та Азії могли отримувати продовольство, яке їм необхідне, за доступними цінами.

"І я думаю, що надалі це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат. Тож це вибір, який має зробити Володимир Путін. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно працюємо над цим з українцями", - заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, що термін дії продовженої у травні всього на два місяці "зернової угоди" спливає 17 липня. Проте де-факто на даний момент вона вже не діє: ще з 28 червня Росія, яка на словах уже не вперше не бажає продовжувати угоду, заблокувала погодження заходу в Чорне море нових суден для проходу в порти Одеської області.

16 липня з Одеси вийшло останнє судно, яке прибуло в Україну в рамках "зернового коридору" раніше. Таким чином, угода, укладена у липні 2022 року між ООН та Туреччиною окремо з Україною та Росією, діяла рік.

Зазначимо, що 14 липня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін згоден на продовження угоди, однак у Кремлі це не підтвердили, констатувавши, що "жодних заяв не робили".