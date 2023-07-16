США предупредили Россию об "огромных дипломатических издержках" в случае выхода из "зерновой сделки"

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан отмечает, что в случае непродления Черноморской зерновой инициативы Россия столкнется с серьезными дипломатическими последствиями.

Об этом он сказал в интервью CBS. В то же время советник Джозефа Байдена подчеркнул, что не владеет информацией, какое окончательное решение примет российский президент в отношении "зерновой сделки".

"Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин. Он присутствовал везде в отношении этой инициативы в течение последних многих месяцев. Возможно, что Россия выходит из нее, возможно, они продлят ее", - отметил он.

При этом Салливан указал, что если РФ на самом деле ни выйдет из соглашения, то весь остальной мир "посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась" от того, чтобы страны глобального Юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать продовольствие, которое им необходимо по доступным ценам.

"И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Так что это выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому сценарию и плотно работаем над этим с украинцами", - заявил представитель Белого дома.

Напомним, что срок действия продленной в мае всего на два месяца "зерновой сделки" истекает 17 июля. Однако де-факто на данный момент она уже не действует: еще с 28 июня Россия, на словах уже не первый раз не желающая продлевать соглашение, заблокировала согласование захода в Черное море новых судов для прохода в порты Одесской области.

16 июля из Одессы вышло последнее судно, прибывшее в Украину в рамках "зернового коридора" ранее. Таким образом, соглашение, заключенное в июле 2022 года между ООН и Турцией с Украиной и Россией по отдельности, действовало год.

Отметим, что 14 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласен на продление сделки, однако в Кремле это не подтвердили, констатировав, что "никаких заявлений не делали".