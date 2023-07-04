"План Б" для зернового коридора. Перевозка грузов уже сместилась на дунайские порты

Неэффективная работа зернового коридора привела к падению перевозок по железной дороге в направлении портов Большой Одессы, тогда как грузопоток в направлении дунайских портов "Измаил" и "Рени" вырос. Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время перевозчики ожидают от Молдавской железной дороги объявления новых тарифов на перевозку грузов.

"Никто не может сказать, будет ли работать Черноморская зерновая инициатива, но на 90%, это мой личный прогноз, коридор будет либо закрыт, либо будет работать как сейчас – крайне неэффективно. За неделю здесь проверяется 4-6 суден, а вчера – вообще ни одного, и сегодня всячески блокируется. Если коридор и работает, то крайне отрицательно", – высказался Ткачев 4 июля.

Он отметил, что тарифы на транзитные перевозки железнодорожным транспортом по территории Молдовы на 57% выше тех, которые действуют в "Укрзализныце". А с 1 июля они выросли еще на 8-11%.

Также в "Укрзализныце" рассказали, что Молдова уже предоставила Украине предложение по обновленным тарифам на грузоперевозку сельхозтоваров. Однако до сих пор есть несогласованные вопросы касательно принципов применения скидки и сроков ее расчета.

"Мы изложили в письменном виде ряд методологических вопросов и отправим соответствующий запрос молдавским коллегам", - сказал Ткачев, добавив, что украинская сторона рассматривает возможность предоставления скидок на транзитные грузоперевозки для Молдовы.

Напомним, что работа зернового коридора в последние месяцы практически заблокирована российской стороной. Еще перед крайним продлением сделки, которое было совершено в мае, РФ угрожала выходом из договоренностей и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

В настоящее время зерновое соглашение действует до 18 июля. Однако недавно в России в очередной раз заявили о планах остановить работу коридора по истечении этого срока.

В свою очередь заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продолжения экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке за рубежом. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.