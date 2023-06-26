В Минагрополитики рассказали о "плане Б" на случай выхода РФ из "зернового соглашения"

Украина разработала альтернативный план продления экспорта агропродукции, если Россия покинет соглашение о "зерновом коридоре".

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

В частности, речь идет о расширении пропускной способности Дунайского региона и увеличении возможностей по перевалке там. Также продолжают вводиться в эксплуатацию дополнительные пункты перехода и сухие порты на западной границе с Польшей и Румынией.

Также он напомнил, что в бюджете на 2023 год предусмотрено 20 млрд. гривен для потенциального страхования судов, которые согласятся перевозить украинское зерно в случае прекращения работы зернового коридора.

"Поэтому есть как минимум несколько активно нарабатываемых альтернативных мер, которые фактически финализированы и должны помочь непрерывно вносить вклад Украины в международную продовольственную безопасность, обеспечивать экспорт", - отметил Высоцкий.

Напомним, что 20 июня в России в очередной раз заявили о планах остановить работу зернового соглашения после истечения срока, на который его продлили в последний раз.

Еще перед этим продолжением РФ также угрожала выходом из соглашения и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Как объяснял посол Украины в Турции Василий Боднар, зерновое соглашение не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

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