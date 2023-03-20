МИД России угрожает выходом страны-агрессора из зерновой сделки: что требует Москва

Россия согласовала продление Черноморской зерновой инициативы на 60 дней, а не на 120, и угрожает выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В Москве утверждают, что решили сократить период пролонгации соглашения до 18 мая, а эту позицию официально сообщили турецкой и украинской сторонам и те формально не возражали.

Для дальнейшего продления соглашения у страны-агрессора есть несколько требований:

переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, плюс снятие запрета на доступ к портам;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса";

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В случае невыполнения этих условий Россия угрожает выйти из инициативы.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок с завершением 18 марта 2023 года.

В России заявляли, что после этого пролонгация соглашения возможна всего на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от "прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта".

18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что соглашение продлили еще на 120 дней.

Тогда пресс-служба Организации Объединенных Наций подтвердила продление договора, но не указала, на какой именно срок.