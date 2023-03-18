Зерновое соглашение продлили на 120 дней - Кубраков

Действие Черноморской зерновой инициативы, позволяющей безопасный экспорт агропродукции из Украины через порты Одесской области, продлено на 120 дней, как это предусмотрено соответствующим соглашением.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления действия документа еще на четыре месяца", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции. Также продолжается работа по присоединению к Зерновой инициативе портов Николаевской области и расширению номенклатуры грузов.

Напомним, что зерновое соглашение было подписано 21 июля 2022 года между ООН и Турцией отдельно с Украиной и с Россией. 19 ноября она была продлена на 120-дневный срок. Срок ее действия истекал именно 18 марта.

13 марта Россия заявила, что соглашается на продление действия соглашения всего на 60 дней. В то же время Турция и Украина указывали, что оно должно быть продлено именно на 120 дней, поскольку согласно договоренностям продление должно происходить именно на этот срок. Отметим также, что генсек ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе лично приезжал в Киев для обсуждения продолжения "зернового коридора".