Работа "зернового коридора" продлена на 120 дней.

В Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" по экспорту украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле", - отметил Кубраков.

По его словам, гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

"Украинский агроэкспорт сегодня остается действенным инструментом противодействия мировому продовольственному кризису. С 1 августа, начала работы зерновой инициативы и по сей день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный", - отметил министр.

Он подчеркнул, что у мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы украинского продовольствия для мира.

"Мы официально обратились к партнерам по Инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев. Ожидаем их ответа", - сообщил Кубраков.

Министр подчеркнул, что также важно обеспечить эффективную работу Совместного Координационного Центра. Украинская сторона внесла свои предложения по решению имеющихся проблем.

"Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объемы продовольствия", - подытожил Кубраков.

Отметим, соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России. Срок ее действия истекает 22 ноября.

Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым, учитывая, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей на конец октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабному голоду в мире.

Однако, несмотря на заявления страны-агрессора РФ, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.

Минобороны РФ 2 ноября заявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.