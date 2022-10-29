Виходом з зернової ініціативи РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду в світі - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає очікуваною заяву Росії про призупинку своєї участі у "зерновій ініціативі" із забезпечення проходу Чорним морем суден до портів Одеської області. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством", - підкреслив глава держави.

За його даними, від вересня і по сьогодні у "зерновому коридорі" накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом, а деякі з них очікують уже понад три тижні. На думку Зеленського, це свідчить про абсолютно свідому блокаду з боку Росії.

"Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду – для Африки, для Азії. Буквально сьогодні понад 2 мільйони тон продовольства стоїть у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам, інші дуже різні країни з різних частин світу - вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт", - сказав він.

При цьому Зеленський підкреслиі, що мінімум двічі протягом часу дії ініціативи Росія завдавала ударів по українським Військово-морським силам, а саме ці сили які гарантують безпеку "зерновому коридору".

"Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція - як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема й на рівні "Великої двадцятки". Як Росія може бути серед G20, якщо вона свідомо працює на годод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у "двадцятці", - вважає президент.

За його словами, зараз усі країни-партнери бачать штучність черги із суден та бачать, що робила Росія для зриву "зернової ініціативи" і що навіть судна із зерном, які законтрактовані в рамках Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом.

"Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу і Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи. Але чому якась купка осіб десь у Кремлі може це вирішувати, чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або у Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього", - додав він.

Зеленський підкреслив, що Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки, "російські терор і шантаж мають програти, людство має перемогти".

Нагадаємо, що раніше у суботу Міністерство оборони Росії заявило про призупинення участі в реалізації зазначеної угоди, мотивувавши це атакою на судна, розміщені в окупованому нею Севастополі і які нібито задіяні у забезпеченні безпеки "зернового коридору".

За твердженням відомства, вона була підготовлена британськими фахівцями, які перебувають в Очакові Миколаївської області, а раніше нібито були задіяні у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі. У британському ж Міноборони це назвали "хибними заявам епічного масштабу" та "вигаданою історією".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розглядають повідомлення Міноборони РФ саме як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом "останніх подій в Севастополі".

За словами спікера відомства Олега Ніколенка, зараз важливо, аби ООН та Туреччина як гаранти угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал про неприпустимість "утримання сотень мільйонів людей в заручниках голодних ігор Кремля".