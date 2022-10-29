Выходом из зерновой инициативы РФ хочет вернуть угрозу масштабного голода в мире - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает ожидаемым заявление России о приостановке своего участия в "зерновой инициативе" по обеспечению прохода по Черному морю судов в порты Одесской области. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Сегодня из России прозвучало достаточно ожидаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не сегодняшнее их решение. Россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием", – подчеркнул глава государства.

По его данным, с сентября и по сегодняшний день в "зерновом коридоре" накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту, а некоторые из них ожидают уже более трех недель. По мнению Зеленского, это свидетельствует об абсолютно сознательной блокаде со стороны России.

"Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабному голоду – для Африки, для Азии. Буквально сегодня более 2 миллионов тонн продовольствия стоит в море. Это значит, что для более 7 миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам, другие очень разные страны из разных частей света – они все одинаково могут быть дестабилизированы из-за этого российского решения заблокировать экспорт”, – сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что минимум дважды в течение времени действия инициативы Россия наносила удары по украинским Военно-морским силам, а именно эти силы гарантируют безопасность "зерновому коридору".

"Сейчас нужна жесткая международная реакция - как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди G20, если она сознательно работает на год на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке", - считает президент.

По его словам, сейчас все страны-партнеры видят искусственность очереди из судов и видят, что делала Россия для срыва "зерновой инициативы" и что даже суда с зерном, законтрактованные в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода по морскому маршруту.

"Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса. Но почему какая-то кучка человек где-то в Кремле может это решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое? Мир имеет силу, чтобы защитить людей от этого", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина была и может быть и далее одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности, "российские террор и шантаж должны проиграть, человечество должно победить".

Напомним, что ранее в субботу Министерство обороны России заявило о приостановке участия в реализации указанного соглашения, мотивировав это атакой на суда, размещенные в оккупированном ею Севастополе и якобы задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора".

По утверждению ведомства, она была подготовлена находящимися в Очакове Николаевской области британскими специалистами, которые ранее якобы были задействованы в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. В британском же Минобороны это назвали "ложными заявлениям эпического масштаба" и "вымышленной историей".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают сообщение Минобороны РФ как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом "последних событий в Севастополе".

По словам спикера ведомства Олега Николенко, сейчас важно, чтобы ООН и Турция как гаранты соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости "содержания сотен миллионов людей в заложниках голодных игр Кремля".